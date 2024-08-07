Нове дослідження показало, як вживання цукру збільшує біологічний вік, і що його може зменшити

Cпоживання цукру збільшує показник біологічного віку жінок, тоді як дотримання дієт з високим вмістом антиоксидантів або протизапальних продуктів знижує його.

Це виявили дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, які спостерігали за когортою чорношкірих і білих жінок-учасниць дослідження здоров’я Національного інституту серця, легенів і крові (NGHS).

Відповідні дані опубліковані в JAMA Network Open, пише Medical News Today.

Учасниками дослідження стали жінки, за якими почали спостерігати у віці 9-19 років у 1987-1997 роках, і за якими спостерігали потім у 2015-2019 роках, коли їм було 36-43 роки.

Дослідження спочатку розробляли для дослідження здоров’я серця та обміну речовин, і дані про харчування були завдяки тому, що учасників просили заповнити 3-денний харчовий щоденник під час подальшого спостереження. Кількість доданого цукру в раціоні розрахована з використанням цих даних, як і дотримання середземноморської дієти, індекс здорового харчування та новий показник поживних речовин від 0 до 24, розроблений спеціально для цього дослідження.

Новий індекс поживних речовин розрахували з використанням даних про кількість таких мікроелементів у раціоні:

вітамін A

вітамін E

вітамін C

фолієва кислота

вітамін B12

цинк

селен

магній

клітковина

мононенасичені жирні кислоти

ізофлавони

цукор.

Дані по 342 учасниках зібрали, викорстовуючи зразки слини.

Половина учасників були темношкірими, половина – білими. Дані обрахували за алгоритмом GrimAGE2. Він аналізує метилювання окремих частин генома, щоб оцінити вплив с-реактивного білка, білка, який утворюється в печінці у відповідь на запалення, і гемоглобіну A1C, який показує, скільки цукру було в крові.

Дослідники виявили, що з кожним додатковим грамом цукру, який люди з’їдали на день, їхній показник GrimAGE2 збільшувався на 7 днів. Вони виявили, що учасники, які дотримувалися середземноморської дієти, індексу альтернативного здорового харчування та індексу поживних речовин від дослідників, мали нижчі показники GrimAGE2.

Автори припускають, що більш якісна дієта з більшою кількістю антиоксидантів і протизапальних поживних речовин позитивно впливає на епігенетичний вік, тоді як цукор його збільшує.

Лорна Гарріс, докторка філософії, професорка молекулярної генетики в коледжі медицини та охорони здоров’я Університету Ексетера у Сполученому Королівстві, яка не брала участі в дослідженні, сказала, що старіючі годинники «дуже корисні».

«Наразі вони залишаються одним із небагатьох інструментів, які ми маємо, що дозволяють вимірювати старіння на рівні клітин і молекул у живих людей. Якщо хочемо розробити втручання, які взаємодіють із клітинним старінням, потрібні інструменти, щоб вимірювати вплив наших втручань на живих людей. Однак слід пам’ятати, що різні годинники, такі як GrimAGE або годинники метилювання, можуть вимірювати різні аспекти клітинної фізіології».

Гарріс припустила, що «речі, які впливають на ваш метаболізм, як-от надто багато цукру чи жиру — можуть спричинити ситуацію, коли клітини перебувають у стані стресу, і через це можуть швидше старіти або набувати таких ознак, як виробництво запальних факторів, що сприяють клітинному та системному старінню».

«Високий рівень цукру в крові може призвести до кінцевих продуктів глікації, що може викликати запалення. Усі ці фактори можуть впливати на зміни в клітинах і системах, що призводить до швидшого старіння на клітинному та, зрештою, системному рівні», – пояснила вона.

Кубанич Такирбашев, доктор меднаук, який проводив власне дослідження цукру, додав: «Виходячи з мого клінічного досвіду, високе споживання цукру збільшує вироблення вільних радикалів, що призводить до окисного пошкодження ДНК, білків і ліпідів. Це пошкодження накопичується з часом і сприяє передчасному старінню клітин і тканин».

Хоча результати цього дослідження були скориговані з урахуванням низки факторів, середній індекс маси тіла (ІМТ) учасників був високим і становив 32,5, що корелює з ожирінням.

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