Наскільки можна вірити трекерам сну

Багато великих технологічних компаній, включаючи Apple , Samsung і Google , а також стартапи в галузі охорони здоров’я, такі як Withings і Oura , випускають власні трекери сну, що інтегрують алгоритми глибинного навчання ( deep learning ) і технологій зондування біосигналів.

Розлади сну можуть серйозно вплинути на здоров’я, а тому важливо вчасно їх виявляти та втручатися, щоб змінити ситуацію. Не дивно, що викликають інтерес технології відстеження сну — трекери, які можна носити, чи застосунки на смартфонах. Це потужні інструменти, які не лише підвищують обізнаність користувачів про сон, а й дозволяють здійснювати певні інтервенції, аби покращити його якість.

Сон є життєво важливою складовою здоров’я людини. Про негаразди зі сном повідомляють 20–35 % жителів США й Канади, 20–40 % європейців і 10–40 % дорослих у країнах Азії та Африки. В Україні після початку повномасштабної війни з Росією ситуація зі сном суттєво погіршала: обстріли, постійні повітряні тривоги, стрес... Наразі важко оцінити масштаби негативних змін, хоча певні дослідження в цьому напрямку проводять.

Фото: asianheartinstitute.org Жінка проходить полісомнографію в Азійському інституті серця (лікарня кардіології та кардіохірургії в Мумбаї)

Точність трекерів сну

Наразі золотим стандартом для дослідження сну вважають полісомнографію — дослідження у спеціальній лабораторії сну, під час якого вимірюють електричну активність мозку й низку інших фізіологічних параметрів, що дозволяє точно визначити час сну й неспання, а також архітектуру (швидка й повільна фази) й відхилення від норми. Проте використання полісомнографії обмежується її вартістю й необхідністю перебувати в лабораторних умовах під контролем фахівця.

Ще одним методом вивчення сну є актиграфія — тут використовують пристрій на зап'ясті, щоб моніторити активність і режим сну та неспання. Він хоч і менш точний, ніж полісомнографія, але значно зручніший, оскільки не потребує перебування в лабораторії та складного обладнання.

Нещодавній огляд досліджень за участю учасників різних вікових груп показав, що трекери для відстеження сну працюють так само, а інколи навіть краще, ніж актиграфія. Крім того, комерційні трекери сну мають низку переваг порівняно з пристроями, які використовують для актиграфії: їх можна легко заряджати вдома (актиграфи треба повертати в лабораторію чи клініку заряджати), вони зазвичай збирають додаткові дані (частота серцевих скорочень, рівень кисню в крові тощо) й дають інформацію безпосередньо користувачеві, тоді як актиграфія цього не робить.

На думку вчених, трекери сну завдяки постійному підвищенню точності збору даних і доступності в найближчому майбутньому зможуть повністю витіснити актиграфію з клінічної практики та стати основними інструментами дослідження сну.

Фото: healthywomen.org Дисплей відображає показники трекера сну на руці людини

Недоліки трекерів сну

Попри багатонадійні перспективи, використання трекерів сну має і певні обмеження. Так, дослідження на базі університету в Мельбурні показало, що комерційні трекери добре розпізнають періоди сну, утім менш ефективні у визначенні періодів неспання. Інше дослідження 2021 року, в якому порівнювали точність семи трекерів сну й актиграфію з полісомнографією, засвідчило, що хоч трекери сну відстежують, коли людина прокинулася чи спить, вони ще недостатньо чутливі, аби визначити стадії сну.

Тобто трекери залишаються практичним, економічно ефективним інструментом моніторингу індивідуальних звичок сну для особистого використання. Та поки що не здатні точно оцінювати загальний час, який людина витрачає на сон щоночі, а також кількість і тривалість циклів, які є важливими аспектами здорового сну.

Що ж робити з даними трекерів сну?

Сон — це природний процес. Тож якщо ви почуваєте себе добре після прокидання та протягом дня, вам не обов’язково враховувати дані трекера сну. Утім постійний моніторинг з його допомогою стане в пригоді, якщо зі сном не все ідеально, — дозволить внести корективи, наприклад, змінити час засинання, рутину перед вкладанням тощо.

Майте на увазі, що трекери ще не такі досконалі, щоб показати повну картину вашого сну. І як радить авторитетна Sleep Foundation, якщо ви тривалий час маєте проблеми зі сном і корективи режиму, рутини не допомагають — варто звернутися по допомогу до фахівців.