Через низькі охоплення щепленнями в Україні посилюють вакцинацію дітей та дорослих проти кашлюку, дифтерії та правця – МОЗ

В Україні з 1 серпня посилюють вакцинацію проти кашлюку, дифтерії та правцю серед дітей та дорослих, які пропустили планові щеплення у минулі роки.

За підсумками 2023 року, рівень вакцинації проти дифтерії та правцю серед українців на 37% нижчий, ніж в країнах ЄС, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«У 2023 році лише 151 697 дітей отримали щеплення. Решта — попри безперебійну наявність вакцини у медзакладах на рівні регіонів — пропустили. З 1 серпня по всій країні, за підсумками рішення Держкомісії з питань ТЕБ та НС, починається додатковий раунд з вакцинації дітей та ревакцинації дорослих, яка триватиме до кінця року», – заявив Кузін.

Медсистема дасть змогу щепитися як у пунктах щеплень, так і під час виїзних сесій вакцинальних команд медиків до громад.

Кузін каже, що батькам важливо перевіряти вакцинальний статус свій і дітей, та в разі пропуску щеплення звернутися до найближчої амбулаторії, щоб скорегувати графік щеплень.

Вакцинуватися — єдиний спосіб захистити себе від цих небезпечних інфекційних хвороб у будь-якому віці. Ефективність щеплення від дифтерії та правцю становить 95-100%.

«Вакцинуватися проти дифтерії та правцю мають усі, починаючи з першого року життя, – пояснює голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій. – Вагітність і певні хронічні хвороби не є протипоказаннями. В Україні щеплення для профілактики дифтерії, правцю та кашлюку за Календарем щеплень проводять дітям чотири рази: у два, чотири та шість місяців, із першою ревакцинацією у 18 місяців. П’яте щеплення проводять вакциною АДП у шість років — це друга ревакцинація проти дифтерії та правцю, без кашлюкового компонента. Шосте щеплення — третю ревакцинацію — роблять у 16 років вакциною АДП-М зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів. Далі дорослим потрібно оновлювати свій захист від дифтерії та правцю кожні десять років».

Глобальна ціль МОЗ за результатами проведення додаткових заходів з імунізації населення — вакцинувати 80% українців, які пропустили планову імунізацію проти кашлюку, дифтерії та правцю для створення колективного імунітету, щоб запобігти спалахам інфекційних хвороб та епідеміям.

Проводитимуть кампанію Міністерство охорони здоров’я, Центр громадського здоров’я та обласні центри контролю і профілактики хвороб, за підтримки ВООЗ та ЮНІСЕФ.

«В Україні доступні всі вакцини для надолуження пропущених щеплень, як для дітей, так і для дорослих проти дифтерії, правцю та кашлюку. Це понад 1,8 млн доз вакцин», — зазначив гендиректор Центру громадського здоров’я, доктор медичних наук Михайло Росада.

«Через пандемію в понад 100 країнах світу знизились рівні охоплення рутинними щепленнями. В Україні збільшилась кількість людей, які пропустили обов’язкові щеплення, ще й унаслідок повномасштабної війни та великої кількісті переміщених осіб», додав доктор Ярно Хабіхт, голова Бюро ВООЗ в Україні.

Чим небезпечні кашлюк, дифтерія та правець

Кашлюк — це гостра бактеріальна інфекційна хвороба дихальних шляхів. Характеризується важкими нападами кашлю, які можуть тривати кілька тижнів або навіть місяців. Поширюється повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні інфікованої людини. Хворіють здебільшого діти та підлітки, проте захворіти можуть і дорослі. Найнебезпечніший кашлюк — для немовлят, у яких він може викликати тимчасову зупинку дихання (апное), і загалом у новонароджених і немовлят хвороба має високий ризик ускладнень та смерті. У 2024 році в Україні від кашлюку померло двоє дітей віком до 1 року. Дифтерія — гостра інфекційна хвороба, яка вражає переважно слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та шкіру, утворюючи характерні плівки, які можуть викликати серйозні ускладнення. Бактерія потрапляє в організм людини в дихальні шляхи, де починає виділяти токсин, який потрапляє у кров і вражає різні органи, найчастіше — серце, нервову систему та нирки. Навіть попри своєчасне лікування близько 20 % невакцинованих хворих помирають. Правець — гостра інфекційна хвороба, спричинена бактерією, яка виділяє потужний токсин, вражає нервову систему і призводить до сильних болючих м’язових спазмів (судом). Захворіти на правець можна, якщо збудник потрапить через пошкодження шкіри: рани, порізи, опіки, укуси тварин, травмування гострими предметами, уламками деревини. Наприклад, дитина може інфікуватися, поранившись цвяхом, який забруднений грунтом. Смертність від правцю досягає 25–80 %.