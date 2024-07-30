Компанія виділила майже 6,4 млн грн на повне оснащення лабораторного відділення Городоцької міської багатопрофільної лікарні в Хмельницькій області.

Сучасне лабораторне відділення Городоцької міської багатопрофільної лікарні розмістилось в новому корпусі медзакладу, який теж був побудований за фінансової підтримки “Епіцентру”. Цьогоріч компанія додатково профінансувала закупівлю спеціалізованих меблів та обладнання для повного оснащення лабораторії на суму близько 6,4 млн грн.

Загалом за минулий і поточний рік компанія передала на потреби городоцької лікарні обладнання та меблі на загальну суму близько 12,3 млн грн.

Компанія передала на потреби городоцької лікарні обладнання та меблі на загальну суму близько 12,3 млн грн.

Як зазначив головний лікар медзакладу Олександр Кушнір, надсучасне оснащення лабораторії дозволить їй отримати акредитацію за міжнародними стандартами.

“Завдяки цій допомозі відкрито не лише лабораторію, але й паліативне відділення для важкохворих людей, посилено медичною апаратурою реанімаційне та пологове відділення, практично кожне відділення отримало необхідне устаткування, щоб лікування було максимально ефективним, а пацієнти отримували медичні послуги на рівні європейських. Наявність сучасної фізіотерапевтичної апаратури та нових спеціалістів дозволить діагностувати та надавати широкий спектр послуг пацієнтам з різними видами захворювань”, - сказав Олександр Кушнір під час церемонії офіційного відкриття нової лабораторії.

Окрім обладнання для лабораторії, в 2023-2024 роках “Епіцентр” придбав для городоцької лікарні медичні ліжка, протипролежневі матраци, електричні підйомники, крісла колісні та каталки, стільці, медичні шафи, столи тощо. Окремо компанія закупила аспіратори, тонометри, дефібрилятори, кисневі концентратори, апарати УЗД та ЕКГ, монітори стану пацієнта й інше медичне обладнання.

підтримка медичної галузі є одним з пріоритетних напрямків благодійної діяльності компанії “Епіцентр”

Як зазначив заступник голови ТОВ “Епіцентр К” Юрій Яковлєв, підтримка медичної галузі є одним з пріоритетних напрямків благодійної діяльності компанії “Епіцентр”. «Ми і надалі будемо всіляко сприяти тому, щоб якомога більше українців мали доступ до якісних медичних послуг”, - підкреслив він.

Лише за останні роки “Епіцентр” оснастив та зробив капітальний ремонт у реанімаційному та реабілітаційному відділеннях Інституту кардіології імені М.Стражеска та передав закладу медичне обладнання та меблі. Неодноразово надавав допомогу Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". З початком повномасштабного вторгнення компанія розпочала благодійну ініціативу “Рятуємо життя”. В рамках цієї ініціативи “Епіцентр” вже передав українським військовим медикам та лікарням в регіонах 77 реанімобілів на суму 209 млн грн.