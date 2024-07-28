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Вода на ТОТ Херсонщини не придатна до використання, — ЦНС

Ситуація із водозабезпеченням на тимчасово окупованих територіях України вийшла з-під контролю окупантів.

Вода на ТОТ Херсонщини не придатна до використання, — ЦНС
Фото: Олександр Сєнкевич

Вода на тимчасово окупованих територіях Херсонській області є непридатною для використання. Стан місцевих водойм є критично небезпечним.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Лабораторні аналізи якості води у водоймах Нижніх Сірогоз, Першопокровки, Верхніх Сірогоз і Новоолександрівки показали незадовільні результати, які становлять загрозу для здоров’я громадян.

Окупанти визнають, що воду не можна використовувати ні для побутових чи сільськогосподарських потреб, на для купання.

У спротиві додають, що ситуація із водозабезпеченням на тимчасово окупованих територіях України вже давно вийшла з-під контролю окупантів. 

"Діяльність ворога проявляється не тільки в руйнуванні українських міст та вбивствах мирного населення, а неприпустимому відношенні до екології", — ідеться у повідомленні ЦНС.

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