Як жінкам в Україні вибрати собі безпечний пологовий: радить НСЗУ

Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла заступниця голови Національної служби здоров’я Ірина Кондратова.

«Заклад, який має менше 500 пологів на рік - небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини. 170 пологів на рік – це 0,5 пологів на добу. Якщо в закладі така кількість пологів, він немає цілодобового поста неонатолога. На жаль, будь-які фізіологічні пологи в будь-який момент можуть стати патологічними, незважаючи на зусилля лікарів», – розповідає Кондратова, яка сама багато років керувала перинатальним центром.

Вона пояснює, що в Україні вже десять років існує трирівнева система надання меддопомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим, впроваджена за допомогою міжнародних проєктів, з адаптованими європейськими протоколами.

За цією системою, всі пологові поділили на три рівні. Для кожного прописаний обсяг меддопомоги, який заклад має надавати, перелік фахівців там, показання для госпіталізації, обладнання, індикатори безпеки та якості.

Перший рівень – заклади, які мають 400 і більше пологів на рік. Тут має народжувати здорова до вагітності жінка, в якої немає ускладнень. Її пологи — фізіологічні, дитина народжується в термін, тобто від 37 тижнів і вище. Всі інші жінки мають бути на інших рівнях.

Другий рівень – заклад, який має 800 пологів і більше на рік. На цьому рівні може бути створений перинатальний центр ІІ рівня. Сюди мають потрапляти жінки з групи середнього перинатального ризику: ті, хто має хронічні захворювання середнього ступеню важкості до вагітності, або акушерські проблеми середнього ступеню ризику. Перелік медпоказань до направлення на кожний рівень прописаний відповідно до діагнозів і станів. На цьому рівні можуть приймати передчасні пологи на 35-36 тижнях вагітності. Таким малюком мають надавати тут допомогу, уже починаючи з пологового залу. Під це прописане обладнання, вимоги і до неонатальної служби, лікарів, які лікують новонароджених.

Третій рівень – для найважчих, найскладніших випадків. Це виключно перинатальний центр третього рівня, або якщо область не створила такий, то має мати визначений медзаклад, який виконує його функцію. Як правило, це або окрема юрособа, або перинатальний центр у складі потужної багатопрофільної лікарні. Тут мають вести вагітність і народжувати жінки, які мають складну екстрагенітальну, акушерську патологію, двійні, трійні, які завагітніли за допомогою допоміжних репродуктивних технологій тощо. Тут мають вміти народжувати та рятувати дітей, починаючи з 22-го тижня вагітності і ваги дитини від 500г. Всі діти, які народжуються до 34-го тижня вагітності, мають народжуватися виключно в перинатальний центрах третього рівня.

Здоровим вагітним Ірина Кондратова радить спершу радить дивитися на кількість пологів у закладі. Питати у самому пологовому. або перевірити на дашборді НСЗУ. Для цього заходите на дашборд, обираєте оплати за програму медгарантій, обираєте заклад і бачите суму на оплату пологів, ділите її на 15 000 і маєте приблизно кількість пологів у закладі.

«Якщо ви здорова молода жінка без ускладнень вагітності, можете собі дозволити обрати заклад, де більше 400 - 500 пологів на рік, сподобався лікар та умови перебування і серце підказало, що це воно», – радить заступниця голови НСЗУ.

Але радить обирати не просто лікаря, а акушерську команду, і обов'язково поцікавитися знеболенням пологів: «Я б питала саме про акушерок в інших жінок, які там народжували. Як поводились у відділенні, чи консультували щодо грудного вигодовування, чи пропонували малечі суміш та пустушку, чи змащували пупкову ранку зеленкою. Чи забирали дитину, щоб «мама відпочила». Бо все перераховане вище — дичина».

Якщо ж у жінки є проблеми — цукровий діабет, серцева патологія, епілепсія, онко, загроза передчасних пологів до 34 тижнів тощо, — Ірина Кондратова радить одразу шукати заклад, який в області виконує функції третього рівня. Здебільшого, це перинатальний центр. І йти туди з перших тижнів вагітності і залишатися під наглядом саме там.

«У таких команд — шалений досвід, доказові практики та гарне забезпечення. Вони вміють правильно визначати групи ризику, вміють скликати перинатальний консиліум, мають доступ до гарних суміжних фахівців. Такі заклади не просто уміють вести вагітність на фоні цих проблем, вони вміють народжувати цих дітей і надавати їм фахову допомогу з першої золотої хвилини життя. У цьому випадку обирайте не виключно лікаря та акушерку, а ще й неонатальну команду», – додала Кондратова.

Повну розмову з Іриною Кондратовою читайте тут: "Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини".