Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування

В більшості українців психологічний стан за останній рік погіршився, основні причини – стрес, втома і погіршення здоров’я.

Про це свідчать результати соцопитування ZN.UA, проведеного Центром Разумкова з 20 до 28 червня в усіх регіонах України (за винятком окупованих територій).

За даними опитування, за останній рік з минулого літа психологічний стан 55,8% опитаних погіршився. У 33,6% він не змінився. І у 2,9% – поліпшився.

Найчастіше психологічний стан опитаних погіршився через загальну втому від стресів, спричинену війною – 56,8%.

Як найбільш серйозний чинник погіршення емоційного стану «втому» зазначили переважно жителі південних (71,2%) і східних областей (64,7%), особливо прифронтових зон.

У західних областях цей показник – 54,6%, у центральних – 48,5%.

Фото: Центр Разумкова та Дзеркало тижня

На друге місце за впливом на психологічне благополуччя жителі східних і південних регіонів поставили «погіршення здоров’я» (40,3 і 36,8% відповідно, загалом по Україні — 37,3%).

Натомість захід і центр сильніше переживають через тяжкі втрати й відсутність значних просувань Сил оборони на фронті — 53,6% і 53,5% відповідно (загалом по Україні цю причину поставили на друге місце 48,6%).

Далі у списку причин погіршення психологічного стану – відсутність ефективної боротьби з корупцією», у 30,8% опитаних.

Усі області приблизно в рівних частках уважають, що це погіршує моральний дух народу.

«Мобілізація» й «відключення електрики» є джерелом занепокоєння для 23,6% і 20,9% відповідно. Однак у деяких областях їхня роль у погіршенні емоційного стану мало не вдвічі менша, ніж млява боротьба з корупцією. Відключення електрики вибиває з колії лише 16,9% жителів західних регіонів, а відсутність ефективної боротьби з корупцією — 34,4%. Загроза мобілізації турбує лише 15,3% жителів сходу, і значно більше — корупція (29,6%).

Про те, що загинули або ж дуже постраждали рідні чи близькі, найбільше згадують жителі південних областей — 24%, менше — жителі сходу (14%) та центру (14,1%). На заході України таку відповідь обрали 18% респондентів.

Про втрату житла, майна як про причину погіршення психологічного стану згадали 3,9% респондентів. Цю причину назвали 1,4% жителів західних регіонів, 2,6% респондентів у центрі, 8% — на півдні й 8,3% — на сході країни.

Фото: Центр Разумкова та Дзеркало тижня

Серед чинників, що допомагають вибратися з емоційної ями, українці назвали поліпшення навичок планування та прогнозування в нестабільній ситуації – 63,8%.

Серед причин поліпшення стану українців «інформація про те, що рідні або близькі добре влаштувалися в благополучних країнах», — другий за важливістю чинник зменшення стресу (28,4%).

Приблизно порівну українців відчувають поліпшення настрою, коли дізнаються про те, що Україні обіцяють збільшити фінансову (18,2%) та військову допомогу (21,1%).

Покращення здоров’я, навіть матеріального становища досягли приблизно по 12 людей із кожної тисячі опитаних.

Тобто постачання армії та фінансування держпрограм опитувані загалом оцінюють вище за власне здоров’я й добробут.