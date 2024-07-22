Голова НСЗУ Наталія Гусак повідомила, що з неї зняли підозри у службовій недбалості

Про це очільниця служби повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.

«З мене знято підозру і статус «підозрюваної». Повністю! Отримала відповідне рішення Київського апеляційного суду в надуманій справі. Рішення оскарженню не підлягає. Хоча! Навіть Касаційний кримінальний суд, куди звернулась сторона обвинувачення, їм сьогодні відмовив», – написала Гусак.

І додала, що місяці судів, пояснень, обґрунтувань і доказів позаду.

«Буду відвертою: морально це було непросто. Проте це була боротьба за моє чесне ім’я і всієї команди НСЗУ. Знаю: порядність цінують ті, хто не витирає об неї ноги».

LB.ua раніше пояснював, що все обвинувачення прокурорів ґрунтувалося на трьох нулях, внесених в один з додатків до договору по наданню послуг з адміністрування електронної системи охорони здоров’я. Інші документи, які роз’яснюють нулі в таблиці, слідство не брало до уваги.

Справа стосувалася надання послуг у рамках адміністрування електронної системи охорони здоров’я. Власником системи є НСЗУ, а адмініструванням займається ДП “Електронне здоров’я”, що підпорядковується МОЗ. Прокуратура заявляла, що вивчила акт виконаних робіт та наданих послуг за квітень 2022 року, і встановила, що один із його додатків містить таку інформацію: “розроблено 0 проєктів, проведено 0 зустрічей, залучення працівників 0 хвилин”.

Це і стало причиною для оголошення підозри Наталі Гусак. Мовляв, так встановили безпідставне перерахування коштів за послуги, які не надавали відповідно до матеріалів кримінального провадження. За його словами, прокурори викликали на допит трьох працівників ДП “Електронне здоров’я”, які безпосередньо виконували роботи, і вони повідомили, що фактично у квітні роботи не виконували. І нібито відбулася виплата 2 млн 128 тисяч на оплату послуг, які фактично ДП не надавали.

Голова НСЗУ пояснила, що надана послуга - формування технічних вимог до МІСів, медичних інформаційних систем - є частиною комплексної послуги, надання якої тривало не один місяць. І що це відображено в іншій таблиці, яка була надана слідству. “Якби я підписала додаток за квітень з одиницями, це була б недбалість. Я підписала з нулями, тому що так має бути, це відповідно сформовано. Також я розуміла, що всі пункти виконуються, що підтверджується іншою таблицею, яка є невідʼємною частиною звіту, і переконана, що послуга надавалася у повному обсязі”, – сказала Гусак.

На питання судді, навіщо все ж потрібно вписувати нулі, Гусак уточнила, що форма звіту погоджена Міністерством цифрової трансформації. Щодо свідків з ДП “Електронне здоров’я”, Гусак припустила, що саме ці троє із 28 людей, залучених в наданні послуги, не працювали у квітні. Детальніше читайте тут.

Ще у травні в розмові з LB.ua Наталія Гусак казала, що проходить «всі кола пекла»: ходить ознайомлюватися з матеріалами справи.

«У документах, з якими встигла ознайомитися, не знайшла доказів моєї вини. Одночасно слідчі, на мою думу, чинять певний тиск, про що офіційно їм написала заяву — про недопущення обмеження мого права на захист і ознайомлення зі справою. Подавали в суд клопотання про обмеження мого терміну на ознайомлення зі справою. Суд їм відмовив, слідчий того вечора після відмови суду знову надсилає у WhatsApp повідомлення про пропозицію з’явитися. І повідомляє, що знову подаватиме клопотання на обмеження. Я ще мама трьох дітей, яку ніхто не відстороняв від професійних обов’язків. Уже прийняла для себе ситуацію щодо проходження з цією справою всіх кіл пекла і доведу, що все це нісенітниця», – розповідала вона. І вважала, що ця справа триватиме ще кілька років.