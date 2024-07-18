Середземноморська дієта покращує у дітей здоров’я серця: дослідження

Середземноморська дієта пов’язана з багатьма перевагами для здоров’я дорослих. Нове дослідження показує, що вона може бути корисною і для здоров’я серця дітей.

Аналіз дев’яти досліджень, які включали 577 учасників у віці від 3 до 18 років, виявив, що середземноморська дієта протягом принаймні восьми тижнів мала значний зв’язок зі зниженням артеріального тиску та загального холестерину. Дослідження опублікували в JAMA Network Open.

Дослідження підтверджує, що запровадження здорових харчових звичок у ранньому віці може допомогти запобігти серцево-судинним захворюванням і порушенням обміну речовин, таким як високий кров’яний тиск і діабет, які часто виникають у дитинстві, кажуть дослідники.

«Ранні харчові звички суттєво впливають на довгострокові результати для здоров’я, — каже провідний автор дослідження доктор Хосе Франсіско Лопес-Гіль, старший науковий співробітник One Health Research Group. – Ключовий висновок для батьків — важливість сприяння дієті, багатій цільними продуктами та здоровими жирами, щоб оптимізувати здоров’я їхніх дітей і зменшити ризик розвитку хронічних захворювань».

Результати не дивують, лише ще більше підкреслюють важливість дієти з необробленими продуктами, такими як фрукти, овочі, нежирне м’ясо та риба, на всіх етапах життя, додає докторр Стюарт Бергер, керівник відділу дитячої кардіології дитячій лікарні Роберта Х. Лурі в Чикаго. Бергер не брав участі в дослідженні.

Середземноморська дієта – це спосіб харчування, який включає рослинну кухню з акцентом на корисні жири. Фрукти, овочі, квасоля, насіння, горіхи, цільнозернові продукти, нежирне м’ясо та риба.

Не кожній дитині потрібно дотримуватись середземноморської дієти, але важливо збільшити кількість «справжньої їжі» в дитячому раціоні та зменшити кількість продуктів із високим ступенем обробки, які містять цукор і натрій, сказала докторка Наталі Мут, речниця Американської академії педіатрії, яка не брала участі в дослідженні: «Ми знаємо, що калорії з ультраоброблених продуктів становлять близько 70% споживання типового підлітка. Будь-яка зміна, яка може зменшити споживання таких речей як чіпси, печиво та газовані напої, і збільшити споживання фруктів і овочів, є великою перемогою».

Нагадаємо, що інше свіже дослідження показало, що в жінок, які дотримуються середземноморської дієти, на 23% менший ризик померти.

Погане, бідне харчування впливає на хімічний склад мозку та його структуру, має стосунок до депресії та тривожності. Натомість дотримання середземноморської дієти може допомогти підтримувати кращий баланс нейромедіаторів і об’єм сірої речовини, сприяючи психічному благополуччю.