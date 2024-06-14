Середземноморська дієта зменшує ризик смерті у жінок на 23%: дослідження

Середземноморська дієта – одна з найбільш популярних, коли йде мова про здоровий спосіб життя і користь для здоров’я. І нове дослідження ще більше підсилює її вагу.

Вчені показали, що в жінок, які дотримуються середземноморської дієти, на 23% менший ризик померти. Відповідне дослідження опублікували в JAMA Network Open.

За 25 315 жінками спостерігали упродовж 25 років. Аналіз записів про них показав, що прихильниці середземноморської дієти мали на 23% меншу ймовірність померти з будь-якої причини протягом періоду дослідження порівняно з тими, хто не дотримувався дієти.

От що приносить заміна оброблених харчових продуктів на свіжі фрукти та овочі.

Дослідницька група з Brigham and Women's Hospital, який є частиною Гарвардської медичної школи, виявила біологічні зміни, які можуть пояснити, чому середземноморська дієта пов’язана з довголіттям.

Тобто стежите за своїм харчуванням – маєте вищі шанси прожити більше. Дотримання середземноморської дієти може до 25 % знизити ризик смерті за 25 років життя від раку, серцево-судинних хвороб, топпричин смерті в світі.

Середземноморська дієта в основному базується на горіхах, насінні, фруктах, овочах, цільнозернових і бобових, з оливковою олією як основним джерелом жиру. Білки можуть надходити з невеликих кількостей риби, птиці, молочних продуктів і яєць. Червоне м’ясо, оброблені харчові продукти та алкоголь зведені до мінімуму.

Дослідники вивчили численні біомаркери в організмі, виявивши, що головні переваги дієти, ймовірно, полягають у метаболічних і запальних процесах в організмі – тих, які допомагають підтримувати нормальні функції організму.

У прихильниць середземноморської дієти порівняно з іншими також побачили покращення артеріального тиску та резистентності до інсуліну. Усі ці фактори сукупно захищають від ранньої смерті.

Обмеження дослідження: у ньому брали участь переважно білі жінки середнього та старшого віку, які були добре освіченими медичними працівниками. Крім аналізу біомаркерів, дані збирали через самостійне звітування.



