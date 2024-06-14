Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
ГоловнаЗдоров'я

Середземноморська дієта зменшує ризик смерті у жінок на 23%: дослідження

Середземноморська дієта – одна з найбільш популярних, коли йде мова про здоровий спосіб життя і користь для здоров’я. І нове дослідження ще більше підсилює її вагу.

Середземноморська дієта зменшує ризик смерті у жінок на 23%: дослідження
Середземноморська дієта
Фото: freepic

Вчені показали, що в жінок, які дотримуються середземноморської дієти, на 23% менший ризик померти. Відповідне дослідження опублікували в JAMA Network Open.

За 25 315 жінками спостерігали упродовж 25 років. Аналіз записів про них показав, що прихильниці середземноморської дієти мали на 23% меншу ймовірність померти з будь-якої причини протягом періоду дослідження порівняно з тими, хто не дотримувався дієти.

От що приносить заміна оброблених харчових продуктів на свіжі фрукти та овочі.

Дослідницька група з Brigham and Women's Hospital, який є частиною Гарвардської медичної школи, виявила біологічні зміни, які можуть пояснити, чому середземноморська дієта пов’язана з довголіттям.

Тобто стежите за своїм харчуванням – маєте вищі шанси прожити більше. Дотримання середземноморської дієти може до 25 % знизити ризик смерті за 25 років життя від раку, серцево-судинних хвороб, топпричин смерті в світі.

Середземноморська дієта в основному базується на горіхах, насінні, фруктах, овочах, цільнозернових і бобових, з оливковою олією як основним джерелом жиру. Білки можуть надходити з невеликих кількостей риби, птиці, молочних продуктів і яєць. Червоне м’ясо, оброблені харчові продукти та алкоголь зведені до мінімуму.

Дослідники вивчили численні біомаркери в організмі, виявивши, що головні переваги дієти, ймовірно, полягають у метаболічних і запальних процесах в організмі – тих, які допомагають підтримувати нормальні функції організму.

У прихильниць середземноморської дієти порівняно з іншими також побачили покращення артеріального тиску та резистентності до інсуліну. Усі ці фактори сукупно захищають від ранньої смерті.

Обмеження дослідження: у ньому брали участь переважно білі жінки середнього та старшого віку, які були добре освіченими медичними працівниками. Крім аналізу біомаркерів, дані збирали через самостійне звітування.


Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies