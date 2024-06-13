Рада дала преференції електронним цигаркам, і це якраз те, чого хочуть сигаретні лобісти – заява

Відповідний законопроєкт №11090 парламентарі підтримали в першому читанні. Причина – нібито у «меншій шкоді».

«Таке формулювання відображає позицію тютюнових компаній, які з допомогою подібних наративів просувають свою продукцію та приваблюють до куріння дітей та молодь», – йдеться у заяві частини медиків та ГО «Життя», яка роками займається протидією впливу куріння на здоров’я українців.

ТВЕН в Україні продають Philip Morris International та Japan Tobacco International.

Законопроєктпропонує підвищити акцизну ставку на сигарети та сигарили до 90 євро на 1000 штук, а на тюнові вироби для нагрівання – до 72 євро до 2028 року.

Підписанти заяви написали до Верховної Ради відкритого листа, вимагаючи підвищити акцизну ставку для тютюнові вибори для нагрівання рівномірно із сигаретами.

Адже Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що наразі не існує жодних доказів того, що ТВЕН є менш шкідливими, ніж традиційні тютюнові вироби.

«Незалежні дослідження вказують на те, що тютюнові вироби для нагрівання несуть значну загрозу організму на рівні із традиційними сигаретами, а рівні 20 шкідливих речовин в ТВЕН кратно перевищують такі у звичайних сигаретах. Створення податкових преференцій на ТВЕН сприятиме залученню дітей та молоді до вживання тютюну та суперечить Національному плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку», — каже кандидат меднаук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ та експерт з контролю над тютюном Отто Стойка.

За даними Світового банку, підвищення вартості пачки сигарет на 10% дозволяє знизити споживання на 6-8% у державах з низьким та середнім рівнем доходу, до переліку яких входить Україна. Особливо це стосується молоді, яка є вразливою та фінансово нестабільною групою.

При цьому, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 37% молоді 18-29 років, що курить, надає перевагу сигаретам для нагрівання.

Опитування ВООЗ ж показує, чому люди обирають такі вироби: 48% вважають їх менш шкідливими.

«Вживання тютюну є причиною 25% усіх смертей від раку в усьому світі та є основною причиною раку легенів. В Україні щороку реєструють близько 100 000 нових випадків онкозахворювань, близько 50 000 українців помирають. Мене обурює, що Міністерство фінансів проігнорувало рекомендації МОЗ та ВООЗ, які наголошують, що сигарети для нагрівання не є безпечними та неприпустимо на рівні уряду заохочувати до їхнььго споживання», — додав онколог Антон Шкіряк.

Щороку в Україні від хвороб, спричинених тютюном, помирає понад 100 тисяч українців, ще 325 000 втрачають працездатність, а економіка втрачає близько 3,2% ВВП через витрати на лікування хвороб – наслідків активного та пасивного куріння, втрату працездатності українців та передчасну смерть частини з них.

Окрім цього, в разі впровадження податкової преференції для ТВЕН, Державний бюджет недоотримає 15 млрд грн за 2025 - 2028 роки та щонайменше 5 млрд грн кожного наступного року за оптимістичним сценарієм. За реалістичного сценарію недоотримання Держбюджету від ТВЕН складуть 18,6 млрд грн за 2025 — 2028 роки і 6,9 млрд грн за кожен наступний рік.