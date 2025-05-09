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В Україні зростає кількість курців у віці 18-39 років — опитування

31% українців зараз вживають тютюнові або нікотинові вироби: 27% — щоденно, 4% — епізодично.

В Україні зростає кількість курців у віці 18-39 років — опитування
Фото: Ruslan Alekso/pexels

Найбільш значуще зростання споживання тютюнових та нікотинових виробів зафіксоване серед молодого населення віком 18-39 років — 45% (у 2024 році — 33%).

Про це свідчать дані опитування, проведеного у лютому-березні 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), повідомляють у Центрі громадського здоров'я.

37% молодих курців віком 18–29 років вживають тютюнові вироби для електричного нагрівання, 39% — електронні сигарети.

«Кожен пʼятий (21%) теперішній споживач тютюнових та нікотинових виробів вживає два або три види продукції. Найбільше явище множинного споживання зосереджене серед молодого населення віком 18–29 років — 45%. Найбільш поширеною комбінацією є сигарети та ТВЕН (електронні пристрої, що нагрівають тютюнові стіки», — наголосила Вікторія Захожа, заступниця головного директора Київського міжнародного інституту соціології.

43% українців бачать рекламу ТВЕН, серед молоді віком 18–29 років цей показник сягає 75%.

Найпоширенішими місцями, де українці помічають рекламу ТВЕН, є місця торгівлі та інтернет. Молодь віком 18–29 років найбільше наражається на рекламу в інтернеті — 59%.

Більшість респондентів, що вживають ТВЕН, вживають ці вироби з ароматизаторами (63%), серед молоді віком 18–29 років — 81%.

“Це свідчить, що ароматизатори є одним з чинників, що впливає на залучення молоді до вживання ТВЕН”, - кажуть у ЦГЗ.

Окрім того, 38% молодих українців віком 18–29 років вірять в те, що вживання ТВЕН менш шкідливе, ніж куріння сигарет.

Опитування демонструє абсолютну підтримку населенням посилення регулювання ТВЕН та пристроїв для їх використання: 81% українців за впровадження графічного медичного попередження на пачках ТВЕН та пристроїв, а 70% — за заборону тютюнової викладки у місцях торгівлі та реклами брендів пристроїв. Ще 65% виступають за заборону ароматизованих ТВЕН, 70% підтримують підвищення акцизу на ТВЕН на рівні з сигаретами.

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