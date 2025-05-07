Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова

Як не пропустити перших ознак хвороби серця й допомогти йому під час війни, LB.ua розпитав кардіологиню медичної мережі «Добробут» Наталію Волкову. Далі її пряма мова.

В умовах повномасштабної війни на нас ще й тисне постійний страх за своє життя і життя близьких. Це регулярний стрес.

Серцево-судинні захворювання в топі причин смертей по всьому світу. Україна не виняток.

Фото: dobrobut.com Наталія Волкова

Як стрес впливає на роботу серця

У стані стресу серце працює інтенсивніше, адже збільшується частота серцевих скорочень. Судини спазмують, зростає артеріальний тиск. Це призводить до більшого ризику інсультів та інфарктів.

Стреси бувають коротко- та довготривалими. Короткотривалий стрес потрібен людині. Це захисна реакція організму на небезпечну ситуацію. У цей час виділяються адреналіни, норадреналіни (нейромедіатори, що впливають на увагу, реакцію «бий чи біжи», інтенсивність кровообігу), кортизол, який підвищує рівень глюкози. Більшає частота серцевих скорочень, швидше працює мозок. У такому стані з'являються ідеї, людина може придумати, як врятуватися. Але це стосується тільки короткотривалого стресу і корисно лише відносно здоровим людям.

Якщо короткотривалий стрес дуже сильний, а в людини є проблеми із судинами, то виділення адреналіну та норадреналіну можуть згущувати кров, провокувати тромби. Бляшка може тріснути, на місці тріщинки може утворитися тромб і закупорити судину. Це веде до розвитку інфаркту й інсульту. Таке ймовірне і в молодому віці.

У нормальній ситуації після короткотривалого стресу судини розслабляються, знову стають еластичними, їхні функції нормалізуються. Якщо в людини довгостроковий стрес, судини не встигають відновитися. Глюкоза, яку виробляє кортизол, не встигає засвоюватися клітинами — виникає інсулінорезистентність, що веде до швидкого розвитку цукрового діабету. Цукор у крові руйнує саму стінку судин, там швидше відкладаються холестерини і швидко, наче гриби після дощу, формуються бляшки, які є причиною ранніх інфарктів й інсультів у майбутньому.

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Як на роботу серця впливає порушення сну

Безсоння збільшує ризики серцевих нападів і артеріальної гіпертензії, особливо в передранкові години, коли організм повинен відновитися. Згідно з дослідженнями, ризик інфарктів у людей з безсонням у передранкові години вищий на 69 %. Також доведено, що збільшується ризик і такого грізного ускладнення захворювання, як серцева недостатність.

Чому так? Організм повинен під час сну відпочити, адаптуватися. Під час сну зменшується артеріальний тиск, нормалізується частота серцевих скорочень, зменшується рівень кортизолу.

Сон — це не тільки відпочинок, але й умова нормалізації роботи серцево-судинної системи і зменшення протизапальних цитокінів. Тих, які виробляються вдень під час стресу. Зменшення цитокінів — це захист серця і судин від розвитку атеросклеротичних бляшок.

Як гостре горе впливає на роботу серця

Горе від втрати — надзвичайно велике потрясіння для організму. Людина, яка вже потерпає від серцево-судинних захворювань, повинна обов'язково приймати призначені лікарем препарати. Зокрема, які знижують артеріальний тиск. Адже зазвичай під час стресу тиск зростатиме й можливі гіпертензивні кризи.

В аптечці мають бути заспокійливі адаптогени. Відомий гідазепам можна споживати протягом короткого періоду, щоб зняти короткотривалі стресові розлади. Тривалий період пити його не можна, він викликає когнітивні порушення і звикання. Обов'язково треба звернутися до лікаря, якщо з'явилися болі в ділянці грудної клітки або оніміння, запаморочення, сповільнена реакція на зовнішні подразники, неприродне гальмування.

Які серцево-судинні захворювання може провокувати стрес

Аритмію — це порушення ритму серця, яке може призвести навіть до смерті. Аритмії бувають різними. Кожну треба розкласти по поличках і знайти свій ключ до вирішення проблеми. Тому рекомендую звертатися до лікаря.

Наприклад, у синусовій тахікардії, яка може бути реакцією на стрес, немає нічого поганого. Вона зазвичай короткочасна.

Фото: pexels.com

Якщо порушення ритму серця нечасті, незначні, то зазвичай зарадять усунення стресу, нормалізація способу життя і спостереження. Такий стан може не потребувати лікування.

Однак є аритмії небезпечні, особливо якщо вони виникають на фоні порушень роботи серця або вже наявної хвороби. Це шлуночкові тахікардії, фібриляції передсердя — з ними потрібно обов'язково боротися.

Інфаркти можуть проявляти себе аритміями. Аритмія може бути проявом міокардиту, кількість якого зросла в післяковідний період і на фоні стресів.

На фоні стресу також виникає артеріальна гіпертензія. Під час стресових ситуацій судини дуже швидко старіють.

Вік людини визначається не тим, що написано в паспорті, а біологічним станом судин. Тому важливо контролювати тиск, звертатися до лікаря, якщо потрібна корекція терапії, мати зі собою в аптечці препарати для нормалізації тиску в умовах гіпертензивних кризів, якщо приймаєте препарати постійно.

Першим проявом артеріальної гіпертензії може бути головний біль. На перших стадіях він часто тривалий: тиск починає підвищуватися, а людина ще не адаптована до цього. Тому тонометр повинен бути в кожного, у стресових ситуаціях тиск треба міряти і контролювати.

Інфаркти молодшають. У зоні ризику — військові

Інфаркти й інсульти помолодшали, їх побільшало в рази. Зараз інфаркти спостерігають і в 30, і в 40 років, і у 21 рік.

У чоловіків інфаркти й інсульти трапляються частіше, ніж у жінок. Зокрема у військових. Коли людина потрапляє в надзвичайно стресову ситуацію, навіть невеликі атеросклеротичні бляшки легко рвуться, дестабілізуються — і там утворюються тромби, що призводять до таких грізних ускладнень, як інфаркти й інсульти.

Фото: EPA/UPG Медик контролює артеріальний тиск пораненого військовослужбовця в кареті швидкої по дорозі в госпіталь у Донецькій обл.,3 листопада 2023 року.

Без стресу бляшки в судинах ростуть дуже довго: 10, 20 і навіть 30 років. А в складних умовах вони дуже швидко дестабілізуються.

Був випадок, коли у військового стався інфаркт під час відступу з Бахмута, він його не помітив у стресі під артобстрілом. Каже, трохи в грудях пекло.

Коли звернувся до нас по допомогу, вже потребував операції і тривалого відновлювального періоду, хоча після таких інфарктів відновлення вже не є повноцінним.

У мене є пацієнти, які воюють на передовій з аневрозматичним розширенням аорти, з помірним, яке не потребує ще хірургічної корекції, але вони гіпертоніки. Тобто потребують практично всього спектра основної базової антигіпертензивної і допоміжної терапії, але в бойових умовах, звісно, не отримують її. До того ж в умовах стресу навіть прийом препаратів у максимальних дозах часто в комбінації з препаратами (другої лінії терапії) резерву не завжди утримують артеріальний тиск, а підвищений тиск якраз часто призводить до інсультів й інфарктів.

Військові тут передусім у зоні ризику. Це ж в основному люди, які жили мирним життям, як ми всі, не адаптовані до стресових ситуацій, у які їх вкинула війна. І вони зі своїми хронічними захворюваннями, зі спровокованою спадковістю, без фізичної підготовки, дуже багато несуть на своїх плечах.

Чи можна перенести інфаркт і не помітити його

Так. Може бути безбольова форма інфаркту, коли можна помітити уже рубцеві зміни на електрокардіограмі. Якщо інфаркт стався не на всю товщину стінки, то на кардіограмі його з часом не видно. А рубцеві зміни можна бачити на МРТ серця з контрастним підсиленням або під час аутопсії.

Часто тихі інфаркти виникають на фоні цукрового діабету. Тому цукровий діабет — один з показів до перевірки стану коронарних артерій.

Фото: pexels/mikhail-nilov Самостійний контроль артеріального тиску автоматичним тонометром

Які ризики повторного інфаркту

Повторний інфаркт виникає часто, ще й часто протягом одного року. Ризик смерті від інфаркту — від чотирьох до десяти відсотків, однак бувають серйозні ускладнення, тоді ризик росте до 50 %.

Багато ще залежить від фізичної форми пацієнта. Малотреновані люди або з повторними інфарктами мають більші ризики летальності. Тому обов'язково потрібно рухатися.

Як тренувати серце без ризиків

Перед заняттями краще проконсультуватися з лікарем, щоб він визначив, які саме кардіонавантаження може витримати організм без ускладнень. Особливо якщо є спадковість, якщо, наприклад, батьки до 50–60 років перенесли інфаркти чи інсульти, треба бути обережним і обов'язково визначити рівень холестерину у крові, провести тредміл-тест (навантажувальні проби). Слід зробити чекап у кардіолога. Це кардіограма в спокої, вона покаже, чи є зміни в роботі серця, чи є аритмія тощо. Якщо є аритмія, то ще слід холтер-моніторування зробити, подивитися, як людина переносить стресові реакції, як реагує на фізичне навантаження тощо.

Тільки після цього можна сказати, який обсяг фізичного навантаження для конкретної людини буде безпечним.

Бо якщо людина, яка ніколи не займалася спортом, вела малорухливий спосіб життя, ще й на фоні стресів зі спровокованими судинами сяде на велосипед або отримає надмірне навантаження, це може спровокувати і аритмію, і нестабільну стенокардію, і інфаркт. Тому все добре в міру і з розумом.

Як зрозуміти, що болить саме серце

Як правило, це болі за грудиною або з лівого боку, які можуть віддавати в ліву руку, щелепу та шию. Серце може проявляти себе аритмією, посиленим серцебиттям й іншими перебоями, які відчуваються, наче щось перевертається в грудній клітці.

Біль може бути як короткочасним, від однієї до трьох хвилин, так і тривалішим. Він виникає зазвичай під час фізичного навантаження і минає відразу по ньому. Або може бути тривалішим і виникати у спокої (це вже небезпечніший стан, який потребує дообстеження й лікування).

Фото: pavel danilyuk/pexels Проведення ЕКГ- елекрокардіограми

Чи допоможуть валідол і корвалол

Можуть допомогти, якщо спазм в артерії невеликий. Але такі спазми можуть маскувати грізні захворювання — як-от передінфарктні стани.

Також такі препарати викликають звикання. Наприклад, корвалол містить психотропний засіб фенобарбітал.

Тому обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, щоб він визначив, чи немає якогось захворювання, яке маскується і яке треба пролікувати.

Не можна пити всім підряд аспірин кардіо або кардіомагніл. Просто для первинної профілактики серцевих захворювань ефективність цих препаратів не доведена, але вони профілактикують серцево-судинні ускладнення в пацієнтів високого і дуже високого ризику й необхідні для вторинної профілактики інфарктів й інсультів. Тобто такі препарати має призначати лікар згідно зі станом вашого серця і судин.

Просто йти в аптеку по кардіомагніл без призначення лікаря не треба.

Коли викликати швидку на серце

Знімають біль у серці зазвичай нітрогліцерином. Якщо він триває понад 20 хв. і не минає, слід викликати швидку — це може бути інфаркт, важливо не пропустити його.

Викликати швидку треба також, якщо біль з'явився вперше або загострився, змінив інтенсивність, бо це може бути передінфарктний стан.

Тести на інфаркт

У лікарні можна зробити електрокардіограму і тропоніновий тест на інфаркт. Зараз є такі обстеження, як коронарографія, яку проводять у стаціонарі. Це дослідження покаже, наскільки бляшка перекриває судину й наскільки уражені інші коронарні судини. Так можна визначити, наскільки людині загрожує інфаркт і що з цим робити. Можливо, потрібне стентування, слід запобігти інфаркту. Є і амбулаторна процедура, як альтернатива коронарографії — комп'ютерна томографія коронарних артерій. Але що саме краще зробити вам, підкаже лікар.

Фото: clincasequest.academy Тропоніновий тест - експрес тест на визначення маркерів некрозу міокарду

За наявності бляшок пацієнту доведеться приймати статини — специфічні препарати, яких люди часто бояться. Бо є міф, що вони уражають печінку й підвищують цукор. Дійсно, у дуже невеликого відсотка пацієнтів ростуть ферменти печінки, але побічні ефекти набагато менші, ніж ризик дестабілізації бляшки й інфаркту або інсульту.

Чи може відмова від антидепресантів спричинити проблеми із серцем

Не варто відмовлятися від призначених антидепресантів. Особливо під час депресій, які треба довго лікувати.

Відмова від деяких антидепресантів провокує відповідний синдром. Можливі загострення серцево-судинної патології, яка дрімала. Тобто в людини можуть бути нормальні судини в серці, без атеросклеротичних бляшок, але є ще дрібні судини. Через відмову від антидепресантів, які зменшують стресову ситуацію, ці дрібні судини можуть спазмувати і спричинити інфаркт, навіть якщо артерії нормальні.

Які ще фактори, окрім стресу, впливають на серце й судини

Надмірне споживання солі, заїдання стресу, коли люди починають споживати багато глюкози, харчуватися фастфудами.

Підвищена кількість червоного м'яса, яке ми споживаємо (не стосується пацієнтів з анемією), борошняного й жирів тваринного походження.

Потрібно перейти на біле м'ясо і їсти багато риби. 60 % раціону мають складати овочі і фрукти. Бо ожиріння часто призводить до артеріальної гіпертензії та пов'язаних із цим ускладнень, до розвитку атеросклеротичних бляшок.

Саме це буде профілактувати розвиток атеросклеротичних бляшок і підвищену вагу тіла.

Впливає на стан серця й малорухливий спосіб життя. Під час війни ми менше рухаємося й більше живемо за принципом робота — дім. Людина має виділити час і розслабитися, помедитувати, зайнятися йогою, пілатесом, поспілкуватися, вилити свій стрес, розказати про біль. Психологічне розвантаження теж може зменшити ризик серцево-судинних ускладнень.

Впливає на серце й куріння, яке вшестеро збільшує ризики і аритмії, і артеріальної гіпертензії. У списку також алкоголь, безпечної дози якого, на думку ВООЗ, немає.