Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом звільнити керівника Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентину Гінзбург набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.
Про це повідомляється на сайті Київради.
Петиція була подана 6 березня і станом на 1 травня набрала 6 тисяч голосів.
"Ми пережили СОVID-19, стійко проходимо іспити військового часу, але відчуваємо, що знущання, неповага, психологічний тиск до нас, який чиниться з боку керівника Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Гінзбург Валентини Григорівни, ми вже не витримаємо. Ця "керівниця" знищить як самих лікарів, які в цей дуже важкий час, знаходять в собі останні сили та людяність у наданні медичної допомоги пацієнтам, так і в угоду незрозуміло кому, зруйнує заклади охорони здоров’я столиці", - йдеться в тексті петиції.
Автори документа наголошують, що вони не проти реформ, але вважають, що їх потрібно проводити з урахуванням порядку, передбаченого чинним законодавством, а також - думки медичної спільноти.
- З ім'ям Гінзбург пов'язано кілька великих скандалів. У 2014 році її затримали за підозрою в зловживанні службовим становищем. За версією слідства, Гінзбург 2012 року примушувала головлікарів забезпечити 70% голосів Партії регіонів на виборчих дільницях у медичних установах. Але в лютому 2015 року суддя Кіровського райсуду Геннадій Підберезний закрив справу. Той самий суддя, який через три роки, 2018-го, намагався підкупити керівника САП Назара Холодницького.
- Також у ті роки, коли Гінзбург очолювала Дніпропетровський ДОЗ, прокуратура області порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 367 КК через зникнення тіл немовлят у пологовому відділенні Дніпродзержинської міської лікарні №9. Тоді персонал лікарні поховав 26 новонароджених, але під час ексгумації, яку провела прокуратура, було виявлено тільки одне тіло. Справа нічим не закінчилася. Гінзбург стверджувала, що під час поховання дітей не було жодних порушень, а у відповідь на питання журналістів сказала, що ця справа - "нісенітниця і хворобливий стан у тих, хто про таке пише".
- У 2020 році повідомлялося, що Гінзбург може стати першою заступницею міністра охорони здоров'я.