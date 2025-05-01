Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси

Автори петиції зазначають, що не проти реформ, але вважають, що їх потрібно проводити з урахуванням думки медичної спільноти.

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом звільнити керівника Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентину Гінзбург набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.

Про це повідомляється на сайті Київради.

Петиція була подана 6 березня і станом на 1 травня набрала 6 тисяч голосів.

"Ми пережили СОVID-19, стійко проходимо іспити військового часу, але відчуваємо, що знущання, неповага, психологічний тиск до нас, який чиниться з боку керівника Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Гінзбург Валентини Григорівни, ми вже не витримаємо. Ця "керівниця" знищить як самих лікарів, які в цей дуже важкий час, знаходять в собі останні сили та людяність у наданні медичної допомоги пацієнтам, так і в угоду незрозуміло кому, зруйнує заклади охорони здоров’я столиці", - йдеться в тексті петиції.

Автори документа наголошують, що вони не проти реформ, але вважають, що їх потрібно проводити з урахуванням порядку, передбаченого чинним законодавством, а також - думки медичної спільноти.