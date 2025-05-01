Судитимуть працівника Київмедспецтрансу та двох підприємців у справі про закупівлю деталей до "швидких"

Судитимуть працівника Київмедспецтрансу та двох підприємців, які на закупівлі деталей до "швидких" привласнили 6 мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

"Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника підрозділу КО «Київмедспецтранс», який організовував тендер на закупівлю запчастин для автомобілів швидкої медичної допомоги, а також двох підрядників, які постачали запчастини за завищеними цінами (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Розслідування встановило, що упродовж 2023 року переможцями закупівель запчастин, які проводив Київмедспецтранс, ставали учасники торгів, що пропонували найвищу ціну. При цьому ці підприємства мали ознаки фіктивності та були пов’язані з організаторами тендеру.

Крім цього, перед проведенням закупівлі, щоб сформувати очікувану вартість запчастин, керівник відділу Київспецмедстрансу направляв запити неіснуючим фірмам, щоб отримати їх пропозиції щодо цін. Надалі він сам і надсилав відповіді від імені цих підприємців зі значно завищеними цінами, на основі яких згодом і купували запчастини.

Упродовж 2023 року службові особи підприємства провели тендери та уклали 11 договорів на загальну суму понад 17,6 млн гривень, з яких понад 6 млн грн заволоділи учасники організованої групи – організатори закупівлі та постачальники запчастин.