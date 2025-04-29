Групу посадовців і підприємців підозрюють у розтраті 90 млн гривень на закупівлі дров для ЗСУ

Вісьмох посадовців та підприємців підозрюють у розтраті понад 90 млн грн на на закупівлі дров для ЗСУ.
Як повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора, йдеться про керівника Харківського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Луганськ, начальників паливної групи цих підрозділів, уповноважену особу з проведення державних закупівель КЕВ та трьох фізичних осіб-підприємців.
Учасники схеми "заробляли" на закупівлі дров для потреб військових, завищуючи вартість понад ринкову. При цьому деякі підрядники купували паливну деревину в інших суб’єктів господарювання за нижчими цінами. За такою схемою ділки заволоділи понад 90 000 000 грн державних коштів.
Частину з них, а це понад 1 000 000 доларів, легалізували придбавши майно:
- 13 автомобілів, 2 з яких радянські раритетні авто «ГАЗ-14 «Чайка» та «ГАЗ-3102»,
- 18 квартир в Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську,
- 42 паркомісця у Києві, Львові та Харкові,
- нежитлову будівлю понад 300 квадратних метрів у Харкові,
- земельну ділянку площею 1,5 га в Харкові.
На підставі зібраних доказів вісьмом учасникам злочинної організації правоохоронці оголосили підозри.
Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь злочинної організації), ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Щоб забезпечити відшкодування завданих збитків, на активи вартістю понад 36 млн грн накладені арешти.
- У лютому повідомили про підозру посадовцям квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який наразі входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособникам. Зловмисники заволоділи понад 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ.
- Тоді правоохоронці повідомили, що організував схему колишній очільник КЕВ м. Луганськ. Він залучив до неї двох чинних посадових осіб підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця.
- Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці.