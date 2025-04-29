Групу посадовців і підприємців підозрюють у розтраті 90 млн гривень на закупівлі дров для ЗСУ

Понад мільйон доларів учасники схеми витратили на придбання нерухомості та раритетних авто.

Викрили групу посадовців у розтраті грошей на закупівлі дров дляЗМУ

Вісьмох посадовців та підприємців підозрюють у розтраті понад 90 млн грн на на закупівлі дров для ЗСУ.

Як повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора, йдеться про керівника Харківського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Луганськ, начальників паливної групи цих підрозділів, уповноважену особу з проведення державних закупівель КЕВ та трьох фізичних осіб-підприємців.

Фото: Нацполіція Один із викритих учасників схеми

Учасники схеми "заробляли" на закупівлі дров для потреб військових, завищуючи вартість понад ринкову. При цьому деякі підрядники купували паливну деревину в інших суб’єктів господарювання за нижчими цінами. За такою схемою ділки заволоділи понад 90 000 000 грн державних коштів.

Частину з них, а це понад 1 000 000 доларів, легалізували придбавши майно:

13 автомобілів, 2 з яких радянські раритетні авто «ГАЗ-14 «Чайка» та «ГАЗ-3102»,

18 квартир в Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську,

42 паркомісця у Києві, Львові та Харкові,

нежитлову будівлю понад 300 квадратних метрів у Харкові,

земельну ділянку площею 1,5 га в Харкові.

На підставі зібраних доказів вісьмом учасникам злочинної організації правоохоронці оголосили підозри.

Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь злочинної організації), ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Щоб забезпечити відшкодування завданих збитків, на активи вартістю понад 36 млн грн накладені арешти.