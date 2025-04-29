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Групу посадовців і підприємців підозрюють у розтраті 90 млн гривень на закупівлі дров для ЗСУ

Понад мільйон доларів учасники схеми витратили на придбання нерухомості та раритетних авто. 

Групу посадовців і підприємців підозрюють у розтраті 90 млн гривень на закупівлі дров для ЗСУ
Викрили групу посадовців у розтраті грошей на закупівлі дров дляЗМУ
Фото: Офіс генпрокурора

Вісьмох посадовців та підприємців підозрюють у розтраті понад 90 млн грн на на закупівлі дров для ЗСУ.

Як повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора, йдеться про керівника Харківського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Луганськ, начальників паливної групи цих підрозділів, уповноважену особу з проведення державних закупівель КЕВ та трьох фізичних осіб-підприємців.

Один із викритих учасників схеми
Фото: Нацполіція
Один із викритих учасників схеми

Учасники схеми "заробляли" на закупівлі дров для потреб військових, завищуючи вартість понад ринкову. При цьому деякі підрядники купували паливну деревину в інших суб’єктів господарювання за нижчими цінами.  За такою схемою ділки заволоділи понад 90 000 000 грн державних коштів.

Частину з них, а це понад 1 000 000 доларів, легалізували придбавши майно:

  • 13 автомобілів, 2 з яких  радянські раритетні авто «ГАЗ-14 «Чайка» та  «ГАЗ-3102», 
  • 18 квартир в Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську, 
  • 42 паркомісця у Києві, Львові та Харкові, 
  • нежитлову будівлю понад 300 квадратних метрів у Харкові,
  • земельну ділянку площею 1,5 га в Харкові.

На підставі зібраних доказів вісьмом учасникам злочинної організації правоохоронці оголосили підозри. 

Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь злочинної організації),  ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. 

Щоб забезпечити відшкодування завданих збитків, на активи вартістю понад 36 млн грн накладені арешти.

  • У лютому повідомили про підозру посадовцям квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який наразі входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособникам. Зловмисники заволоділи понад 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ.
  • Тоді правоохоронці повідомили, що організував схему колишній очільник КЕВ м. Луганськ. Він залучив до неї двох чинних посадових осіб підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця. 
  • Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці.
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