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На Харківщині підірвалась машина розмінування

Постраждалих немає.

На Харківщині підірвалась машина розмінування
Фото: ДСНС

На Харківщині у Студенецькому лісництві на протитанковій міні підірвалася машина механізованого розмінування.

Про це повідомляють у ДСНС.

Під час проведення робіт з розмінування протипожежних рвів на території Студенецького лісництва Ізюмського району Харківської області підірвалась машина механізованого розмінування Komatsu.

За попередніми даними, вибух стався внаслідок наїзду на протитанкову міну. Пошкоджений робочий орган техніки. Постраждалих немає.

У ДСНС підкреслили, що розмінування лісових масивів є одним із пріоритетних завдань на Харківщині, яка значно постраждала внаслідок бойових дій. 

Особливу увагу приділяють очищенню територій, де розташовані протипожежні рви, дороги і під'їзні шляхи. Це необхідно для забезпечення безпечного доступу пожежно-рятувальних підрозділів у разі виникнення лісових пожеж, пояснили у ДСНС.

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