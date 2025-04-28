Віталій вступив до лав ЗСУ під час повномасштабного вторгнення і взяв участь у звільненні селищ рідної Житомирської області. Потім - у визволення Сходу, зокрема в районі Бахмута.

Та в якийсь момент наш герой за сімейними обставинами залишився у відпустці. Втім, коли у поліції виникли питання щодо залишення ним фронту, він чесно повернувся в стрій і зараз продовжує виконувати свої обов’язки на Донеччині.

"Я знав, що так чи інакше повернуся", - говорить Віталій. Його розповідь ми публікуємо в рамках спільного проєкту LB.ua та ОСУВ "Хортиця" "Війна. Південний напрямок".