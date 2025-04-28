ОГП: у Дніпрі засудили двох російських агентів, які готували теракти

У січні підозрювані заклали вибухівку біля цистерни з пальним на залізничній платформі в одному з районів Дніпра.

Двох агентів спецслужб РФ, які готували теракт на залізничній станції у Дніпрі, засудили до 7 і 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винними двох жителів Дніпра за фактами закінченого замаху на вчинення терористичного акту та незаконного виготовлення вибухового пристрою за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Двом російським агентам, які готували теракт на залізничній станції у Дніпрі, призначено покарання у виді 7 і 8 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що 36-річний чоловік та 23-річна жінка за вказівкою ворожих спецслужб виготовили за місцем проживання саморобний вибуховий пристрій. Їхні дії координував куратор, який обіцяв грошову винагороду.

8 січня 2025 року підозрювані заклали вибухівку біля цистерни з пальним на залізничній платформі в одному з районів Дніпра та планували її активувати.

Завдяки оперативній роботі правоохоронців злочин вдалося попередити. Під час розгляду кримінального провадження у суді підсудні визнали свою вину. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.