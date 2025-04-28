У Дніпрі затримали подружжя, яке готувало теракти і перевіряло "роботу" інших російських агентів

Зрадниками виявилися 42-річний контрактник однієї з військових частин та його 24-річна дружина.

Контррозвідка Служби безпеки у Дніпрі затриманла місцеве подружжя, яке на замовлення ворога готувало теракти у прифронтовому місті. Зрадниками виявилися 42-річний контрактник однієї з військових частин та його 24-річна дружина.

Як йдеться у повідомленні СБУ, щоб виконати завдання, фігуранти облаштували на території обласного центру та його околицях 6 тайників із саморобними вибуховими пристроями (СВП) та гранатами Ф-1.

Ворог планував згодом завербувати нову групу агентів, які мали дістати вибухівку зі схованок та використати її для підривів у багатолюдних місцях.

Крім підготовки схронів обидва зрадники "контролювали" виконання диверсій іншою агентурою. Наприклад, вони зафіксували наслідки підпалу поштового відділення, і "звіт" відправили куратору в Росію.

Фото: СБУ Переписка зрадників із ворогом

Співробітники СБУ завчасно викрили подружжя зрадників, задокументували їхні злочини і затримали.

За даними слідства, ними виявились 42-річний контрактник однієї з військових частин, що займався підривною діяльністю під час відпусток додому, а також його 24-річна дружина, котру ворог завербував на одному з Телеграм-каналів.

Фото: СБУ Одна із затриманих

При обшуку у них вилучили нові СВП, замасковані у термоси та підсилені саморізами. Також виявлено телефони та сім-карти, які вони використовували для зв’язку з куратором.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.