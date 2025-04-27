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Унаслідок російських обстрілів Нікопольського району постраждала жінка

В результаті обстрілів пошкоджені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, парник. Понівечені інфраструктура, 30 сонячних панелей, газогін та лінія електропередачі.

Унаслідок російських обстрілів Нікопольського району постраждала жінка
Нікопольщина, наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок російських обстрілів Нікопольського району на Дніпропетровщині постраждала пенсіонерка, пошкоджені будинки, різні інфраструктурні об’єкти, електро- та газові мережі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії. Атакував Нікополь, Покровську і Марганецьку громади. Постраждала 73-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні", – написав він у фейсбуці.

Лисак також повідомив, що в результаті обстрілів пошкоджені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, парник. Понівечені інфраструктура, 30 сонячних панелей, газогін та лінія електропередачі.

По Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, агресор поцілив КАБом. Побиті 8 приватних будинків. Загиблих і поранених немає.

Нікопольщина, наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА
Нікопольщина, наслідки обстрілів

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