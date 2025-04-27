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У травні в Києві відбудеться благодійний забіг Spartan Race на підтримку ГУР

Забіг присвячений річниці легендарної операції з організації авіамосту в заблокований Маріуполь навесні 2022 року.

У травні в Києві відбудеться благодійний забіг Spartan Race на підтримку ГУР
Ілюстративне фото
Фото: Сайт президента

Наприкінці другої декади травня у Києві відбудеться забіг з перешкодами Spartan Race.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Забіг присвячений річниці легендарної операції ГУР з організації авіамосту в заблокований Маріуполь навесні 2022 року. Тоді українські розвідники здійснили серію надскладних рейсів вертольотами до оточеного міста та доставили захисникам "Азовсталі" зброю, боєприпаси та медикаменти. 

"Зухвала операція стала одним із найяскравіших прикладів героїзму у сучасній воєнній історії України", - зазначили в ГУР.

Учасники Spartan Race подолають трасу з численними перешкодами та зберуть кошти для посилення спроможностей ГУР у боротьбі проти російських окупантів.

Минулого року українські розвідники одержали від учасників Spartan Race 200 FPV-дронів.

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