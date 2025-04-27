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Спротив: росіяни у Криму посилюють контроль над цивільними

Нова відеосистема збиратиме, аналізуватиме та передаватиме інормацію російським спецслужбам.

Спротив: росіяни у Криму посилюють контроль над цивільними
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни перетворюють анексований Крим на зону суцільного стеження: на території півострова запускають систему інтелектуального відеоспостереження для цивільних.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"На тимчасово окупованому півострові запускають "систему інтелектуального відеоспостереження", яку передадуть під контроль силовиків. Під приводом «безпеки» росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними", — ідеться у повідомленні.

У спротиві додають, що система збиратиме відео, аналізуватиме його і передаватиме спецслужбам РФ. "Крим дедалі більше стає концентраційним табором під відкритим небом", — наголошують у ЦНС.

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