Спротив: росіяни у Криму посилюють контроль над цивільними

Росіяни перетворюють анексований Крим на зону суцільного стеження: на території півострова запускають систему інтелектуального відеоспостереження для цивільних.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"На тимчасово окупованому півострові запускають "систему інтелектуального відеоспостереження", яку передадуть під контроль силовиків. Під приводом «безпеки» росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними", — ідеться у повідомленні.

У спротиві додають, що система збиратиме відео, аналізуватиме його і передаватиме спецслужбам РФ. "Крим дедалі більше стає концентраційним табором під відкритим небом", — наголошують у ЦНС.