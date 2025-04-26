Зокрема окупаційна влада погрожувала багатодітній родині забрати дітей до інтернату, якщо ті не підуть у російську пропагандистську школу.

Ще 12 українських дітей вдалося повернути додому з російської окупації.

Про це повідомила директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Серед них – Богдан (ім’я змінено з метою безпеки) із багатодітної родини. Окупаційна влада погрожувала забрати дітей до інтернату, якщо ті не підуть у російську пропагандистську школу. Богдана вже примусово поставили на облік як призовника, у школі принижували за українську мову, а його старшого брата забирали й катували.

Вдалося також вивезти родину, яка жила під постійним тиском.

10-річного Єгора (ім’я змінено з метою безпеки) росіяни намагалися відібрати в бабусі під час спроби самостійно виїхати. Озброєні солдати РФ розділили їх і вивезли хлопчика в невідомому напрямку. Як зазначає Дарія Зарівна, завдяки допомозі наших партнерів вдалось організувати їхню евакуацію. Тепер Єгор знову поруч з бабусею, у безпеці.