Ще 12 українських дітей вдалося повернути додому з російської окупації.
Про це повідомила директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.
Серед них – Богдан (ім’я змінено з метою безпеки) із багатодітної родини. Окупаційна влада погрожувала забрати дітей до інтернату, якщо ті не підуть у російську пропагандистську школу. Богдана вже примусово поставили на облік як призовника, у школі принижували за українську мову, а його старшого брата забирали й катували.
Вдалося також вивезти родину, яка жила під постійним тиском.
10-річного Єгора (ім’я змінено з метою безпеки) росіяни намагалися відібрати в бабусі під час спроби самостійно виїхати. Озброєні солдати РФ розділили їх і вивезли хлопчика в невідомому напрямку. Як зазначає Дарія Зарівна, завдяки допомозі наших партнерів вдалось організувати їхню евакуацію. Тепер Єгор знову поруч з бабусею, у безпеці.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, пов’язаних з депортацією українських дітей до РФ.