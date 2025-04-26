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Зеленський обговорив із кардиналом Маттео Дзуппі повернення депортованих Росією українських дітей

Ватикан вже раніше допомагав Україні повертати депортованих дітей з РФ.

Зеленський обговорив із кардиналом Маттео Дзуппі повернення депортованих Росією українських дітей
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський зустрівся з кардиналом Маттео Дзуппі в Посольстві України в Італії, повідомляє Офіс президента України. 

Глава держави висловив співчуття у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска.

«Для нас сьогодні дуже важливо бути тут і об’єднатися з усім світом. Ми завжди з великою повагою ставилися до Папи Франциска. Він завжди боровся за мир для людей в усьому світі, включно з Україною», – зазначив Зеленський.

Президент також висловив вдячність за допомогу з боку Ватикану, особисто Понтифіка та Маттео Дзуппі в поверненні незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей і звільненні полонених. Саме ця тема була однією з ключових під час зустрічі.

«Це найголовніше – повернути більше життя додому, до близьких, до рідних. І тому ви нам уже допомагали з дітьми, і ми завертаємося сьогодні до вас. На жаль, ще є предмет звернення. Це значить, що є дуже багато дітей, які утримуються поза їхньою волею на території Росії. Ми хочемо повернути їх додому, і тому по таку допомогу ми знову звертаємося до Ватикану», – зазначив Зеленський.

Глава держави також подякував за можливість зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у соборі Святого Петра. Президент України розповів, що ця зустріч була дуже позитивною, і зазначив, що стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки є надзвичайно важливим.

«Це саме те, чого хотів Папа Франциск – щоб був діалог, щоб головні герої могли зустрітися й розв’язати всі питання. Він завжди говорив, що потрібно робити більше для України й для миру», – сказав кардинал.

  • Росія готується вивезти з Донбасу ще 50 тисяч українських дітей, повідомив нещодавно Центр нацспротиву.
  • 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, пов’язаних з депортацією українських дітей до РФ.
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