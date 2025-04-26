У рамках заходу вдалося зібрати 900 тисяч гривень на допомогу українським захисникам.

Сьогодні, 26 квітня, у Києві відбувся футбольний турнір «Меморіал Павла Петриченка».

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Дмитро Модний Команда благодійного фонду Сергія Притули

У змаганні взяло участь 16 команд. Упродовж турніру вдалося зібрати 900 тисяч гривень на потреби роти БпАК батальйону «Хижаки висот» 59 ОШБР СБС.

Одним з тих, хто брав участь у турнірі, був вчитель фізики Руслан Циганков. Він зауважив, що пам’ять про Петриченка житиме доти, доки про нього пам’ятатимуть.

Фото: Дмитро Модний Вчитель фізики Руслан Циганков

«Хочеться, щоб більше людей знали про Павла Петриченка. Він був особливою людиною зі стержнем всередині. Люди живуть, поки про них пам’ятають. Ми будемо пам’ятати всіх, хто поклав своє життя за незалежність України. І діти будуть пам’ятати», – сказав Циганков.

Захід також відвідав український волонтер Сергій Стерненко. Він наголосив на важливості заходів на честь українських захисників.

«Павло був дуже соціально активним, боровся за права людей. Тому він не зміг залишитися осторонь і долучився до лав ЗСУ, щоб нищити ворога своїми руками. Нам потрібно вшановувати всіх захисників України, тому такі заходи несуть багато соціальної користі. Павло був би дуже радий бачити, що на його честь організували футбольний турнір», сказав Стерненко.

Нагадаємо, Павло Петриченко – український захисник, який долучився до лав Сил оборони України у квітні 2022 року. Раніше працював у благодійному фонді Сергія Притули.

Петриченко загинув 15 квітня 2024 року поблизу Авдіївки під час виконання бойового завдання.