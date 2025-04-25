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Бій Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі в Лондоні

Спочатку поєдинок був запланований на 12 липня, однак, його перенесли.

Бій Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі в Лондоні
Олександр Усик перед боєм проти Даніеля Дюбуа (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Український боксер Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа  19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проведуть чемпіонський матч-реванш у важкій вазі.

Про це повідомляє видання The Ring.

"Бій-реванш Олександра Усика з Денієлом Дюбуа за титул чемпіона світу за версією журналу Ring та беззаперечного чемпіона світу в суперважкій вазі тепер відбудеться на тиждень пізніше – 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі"", - ідеться у повідомленні.

Спочатку бій був запланований на 12 липня. Про причини перенесення поєдинку не повідомляється.

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