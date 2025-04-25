Бій Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі в Лондоні

Український боксер Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проведуть чемпіонський матч-реванш у важкій вазі.
Про це повідомляє видання The Ring.
"Бій-реванш Олександра Усика з Денієлом Дюбуа за титул чемпіона світу за версією журналу Ring та беззаперечного чемпіона світу в суперважкій вазі тепер відбудеться на тиждень пізніше – 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі"", - ідеться у повідомленні.
Спочатку бій був запланований на 12 липня. Про причини перенесення поєдинку не повідомляється.
- У серпні 2023 Усик за допомогою технічного нокауту в 9-му раунді здобув перемогу над Дюбуа та зберіг титули провідних боксерських організацій планети. Однак, команда Дюбуа вважає перемогу спірною через те, що Дюбуа зарахували удар нижче пояса (якого нібито не було).