Бій Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі в Лондоні

Спочатку поєдинок був запланований на 12 липня, однак, його перенесли.

Олександр Усик перед боєм проти Даніеля Дюбуа (архівне фото)

Український боксер Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проведуть чемпіонський матч-реванш у важкій вазі.

Про це повідомляє видання The Ring.

"Бій-реванш Олександра Усика з Денієлом Дюбуа за титул чемпіона світу за версією журналу Ring та беззаперечного чемпіона світу в суперважкій вазі тепер відбудеться на тиждень пізніше – 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі"", - ідеться у повідомленні.

Спочатку бій був запланований на 12 липня. Про причини перенесення поєдинку не повідомляється.