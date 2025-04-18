Ліга Європи: "Ман Юнайтед" у трилері здобув путівку до півфіналу

У футбольній Лізі Європи було зіграно матчі-відповіді стадії 1/4 фіналу. Найгарячіше було у Манчестері - там "Юнайтед" та "Ліон" видали один з головних блокбастерів цього єврокубкового сезону.

Підопічні Рубена Аморіма йшли на перерву з комфортною перевагою у два м'ячі, але до фінального свистка її розгубили. За рахунку 2:2 французи залишилися в меншості після вилучення Толіссо, але змогли дотерпіти кілька хвилин до екстратаймів.

А там господарі раптово посипалися: команда екснаставника "Шахтаря" Паулу Фонсеки, маючи на одного гравця менше, забила двічі. Фернандес швидко відквитав один м'яч, але "червоних дияволів" могло врятувати лише диво - і воно сталося.

Буквально в останні миттєвості гри "Ман Ю" спершу зрівняв рахунок, а потім вирвав неймовірну перемогу з рахунком 5:4. Автор вирішального удару - центральний захисник Гаррі Магвайр.

У півфіналі "Юнайтед" зіграють з "Атлетіком" з Більбао, який пройшов "Рейнджерс". Іншу пару склали "Тоттенгем" та головна сенсація турніру - норвезький "Буде-Глімт".