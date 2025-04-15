Збірна України з футзалу перемогла збірну Румунії

Цим матчем українці закінчили відбір на Євро-2026.

Збірна України з футзалу провела останній матч у рамках відбору на Євро-2026.

Про це повідомила пресслужба АФУ.

У цьому матчі збірна України перемогла збірну Румунії з рахунком 3:1. Голи забили Фаренюк (16), Швед (25), Семенченко (31) – Маня (15).

Таким чином національна збірна України з футзалу завершила євровідбір із максимум очок. При цьому українці мають вражаючу різницю м’ячів – 37:5. Таку ж кількість голів забила лише Іспанія.