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Збірна України з футзалу перемогла збірну Румунії

Цим матчем українці закінчили відбір на Євро-2026.

Збірна України з футзалу перемогла збірну Румунії
Збірна України з футзалу перемогла збірну Румунії
Фото: АФУ

Збірна України з футзалу провела останній матч у рамках відбору на Євро-2026. 

Про це повідомила пресслужба АФУ.

У цьому матчі збірна України перемогла збірну Румунії  з рахунком 3:1. Голи забили Фаренюк (16), Швед (25), Семенченко (31) – Маня (15).

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Таким чином національна збірна України з футзалу завершила євровідбір із максимум очок. При цьому українці мають вражаючу різницю м’ячів – 37:5. Таку ж кількість голів забила лише Іспанія.

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