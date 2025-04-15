Збірна України з футзалу перемогла збірну Румунії

Збірна України з футзалу провела останній матч у рамках відбору на Євро-2026.
Про це повідомила пресслужба АФУ.
У цьому матчі збірна України перемогла збірну Румунії з рахунком 3:1. Голи забили Фаренюк (16), Швед (25), Семенченко (31) – Маня (15).
Таким чином національна збірна України з футзалу завершила євровідбір із максимум очок. При цьому українці мають вражаючу різницю м’ячів – 37:5. Таку ж кількість голів забила лише Іспанія.
- Національна збірна України з футзалу розгромно перемогла Кіпр у матчі 5-го туру кваліфікації Євро-2026.