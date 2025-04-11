У Чилі двоє підлітків загинули унаслідок зіткнення між футбольними фанатами та поліцією

Поліція заблокувала близько 100 уболівальників, які намагалися потрапити на стадіон Monumental у Сантьяго.

Двоє підлітків загинули унаслідок зіткнення між фанатами та поліцією перед грою чилійського клубу “Коло Коло” проти бразильської “Форталези” в рамках Кубка Лібертадорес, пише BBC.

Смертельні випадки сталися після бійки, перед цим поліція заблокувала близько 100 уболівальників, які намагалися потрапити на стадіон Monumental у Сантьяго.

“Відомо лише те, що одна з огорож розчавила цих двох, і ведеться розслідування, чи причетна до смерті поліцейська машина”, ‒ сказав місцевий прокурор Франсіско Моралес.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що жертвам було 13 і 18 років.

Генерал поліції Алекс Бахамондес заявив, що офіцеру поліції висунуто обвинувачення у справі, триває розслідування.Матч таки розпочався, але пізніше був скасований.

Керівний орган південноамериканського футболу Конмебол заявив, що “глибоко шкодує про смерть двох уболівальників біля стадіону Monumental”.