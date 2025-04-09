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Ліга чемпіонів: "Арсенал" Зінченка розбив "Реал" Луніна

Українська дуель, на жаль, минула у форматі лави запасних для обох.

Ліга чемпіонів: "Арсенал" Зінченка розбив "Реал" Луніна
Арсенал - Реал 3:0
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів сенсацією завершилося чвертьфінальне протистояння клубів двох українських збірників: "Арсенал" Олександра Зінченка приймав на своєму полі "Реал" Андрія Луніна. 

На жаль, обидва наші співвітчизники на поле так і не виходили. Але лише один з них після фінального свистка мав можливість тішитися разом з партнерами - і це гравець лондонських "канонірів".

Після сухого й небагато на події першого тайму господарі буквально шокували "королівський клуб", забивши тричі упродовж 17 хвилин. Дублем відзначився Райс, ще один м'яч на рахунку Меріно. "Реал" відповів лише вилученням Камавінги вже у компенсований час. 3:0 - несподіваний тріумф англійців.

В іншому матчі 1/4 фіналу "Баварія" вдома теж доволі неочікувано програла "Інтеру". За італійців забивали Мартінез та Фратезі, у мюнхенців гол в активі ветерана Томаса Мюллера - 1:2 у підсумку.

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