У Києві відбулася презентація фотопроєкту «Спорт читає»

У київському ТРЦ Gulliver триває виставка фотографій українських атлетів у рамках проєкту «Спорт читає».

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

У ньому взяли участь українські спортсмени, а саме: Марина та Влада Алексіїви, Юлія Бакастова, Євгеній Богодайко, Олег Верняєв, Ірина Геращенко, Владислав Грико, Олександр Долгополов, Георгій Єрмаков, Іван Калюжний, Ірина Коляденко, Ганна Різатдінова, Юлія Левченко та інші.

До презентації також долучилася українська інфлюенсерка Дар'я Савіна.

Фото: kyivcity.gov.ua Панельна дискусія під час відкриття

Один з учасників виставки, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв розповів, у чому, на його думку, важливість читання.

«Читання – це сила, особливо коли про це говорить чемпіон. Спорт – це не лише фізична витривалість, а й стратегія, дисципліна та знання. Ми прагнемо залучити молодь до культури розумних звичок – поєднання спорту та читання. Адже справжні перемоги починаються не тільки на тренувальному майданчику, а й у книгах, що надихають, формують характер і відкривають нові горизонти. TikTok та Instagram – це лише частина світу, а книги – це знання, які змінюють життя», – розповів олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

Фото: kyivcity.gov.ua Сестри Алексіїїви під час презентації

Автором фотографій став портретний фотограф, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олег Пальчик.

Фото: kyivcity.gov.ua Ганна Різатдінова

В рамках проєкту протягом березня проходили літературні читання спортсменів у бібліотеках та школах Києва.

Організатором проєкту виступає Центр підтримки спортсменів за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Департаменту молоді та спорту КМДА.