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Новак Джокович опинився за крок від 100-го титулу в кар'єрі

У фіналі чекає несіяний чех.

Новак Джокович опинився за крок від 100-го титулу в кар'єрі
Новак Джокович
Фото: EPA/UPG

Сербський тенісист Новак Джокович вийшов у фінал турніру серії Мастерс у Маямі і опинився за крок від досягнення, яке раніше підкорювалося лише двом гравцям в історії.

Як пише The Guardian, п'ятий номер світового рейтингу обіграв Григора Димитрова 6:2, 6:3 і позмагається за трофей з несіяним чехом Якубом Менсіком, що став головною сенсацією змагань.

У разі перемоги Джокович здобуде 100-ий титул в кар'єрі. Лише Джиммі Коннорс та Роджер Федерер завершували свої професійні виступи з більшою кількістю нагород. 

Серб утримує рекорд за перемогами на турнірах серії Великого Шолому (24) та Мастерсах (40). Він також має найкращий в історії відсоток успіху в окремо взятих зустрічах: Новак виграв 1136 матчів, або ж 83,4% усіх проведених ігор.  

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