Світоліна вийшла до чвертьфіналу престижного турніру в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Еліна Світоліна оформила вихід до 1/4 фіналу турніру в Індіан-Веллсі, який вважають одним з найпрестижніших у турі після серії Великого Шолому.

Наша співвітчизниця у важкому трьохсетовому матчі, який переривався дощем, здолала господарку кортів американку Джессіку Пегулу, яка має четвертий рейтинг у світі.

Перший сет Світоліна програла буквально в останню мить, не зумівши захистити свою подачу за рахунку 5:6. Проте далі Еліна зробила висновки - 6:1 в другій партії і брейк в першому ж геймі вирішальної, після чого американське небо вирішило втрутитися у гру зливою.

Після вимушеної павзи, на щастя, українка не втратила запалу: 6:2 і перепустка до чвертьфіналу. Це лише третя перемога Світоліної над Пегулою у восьми матчах.