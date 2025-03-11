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​В Аргентині розпочався суд над медиками Дієго Марадони, їх звинувачують в "убивстві з необережності"

На лаві підсудних - семеро обвинувачених, а справа включає майже 200 свідків. 

​В Аргентині розпочався суд над медиками Дієго Марадони, їх звинувачують в "убивстві з необережності"
Фото: EPA/UPG

У Сан-Ісідро розпочався суд над медичною командою Дієго Марадони, звинуваченою у "вбивстві з необережності", тобто без умислу. 

Про це повідомляє Рerfil та AFP.

На лаві підсудних опинилася семеро обвинувачених, а справа включає майже 200 свідків. Медсестру Дахіану Мадрид, яка є 8-ю обвинуваченою, судитимуть в окремій справі окремим судом присяжних.

Обвинуваченим загрожує від восьми до 25 років позбавлення волі.

Усний розгляд справи буде проводитися судом № 7 Сан-Ісідро і триватиме близько чотирьох місяців. Список свідків включає лікарів, журналістів, родичів Марадони, та людей із найближчого оточення.

  • Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року від зупинки серця та дихання, пов'язаної з гострим набряком легенів, в приватній резиденції в Тігре (Буенос-Айрес). Кількома тижнями раніше він переніс операцію з приводу гематоми на голові і був госпіталізований на вісім днів. 
  • Відновлення після операції пройшло добре, і Марадону збиралися перевести в реабілітаційну клініку. Однак, п риватна команда медиків наполягла на тому, щоб 60-річний Марадона відновлювався в орендованому будинку під їхнім наглядом. Прокурори стверджують, що мали місце серйозні упущення, через які футболіст опинився в "ситуації безпорадності", не отримавши необхідної допомоги. Міждисциплінарна медична комісія також дійшла висновку, що Дієго "міг би мати більше шансів на виживання", якби його госпіталізували до клініки.
  • Суд заборонив кремувати тіло Марадони. Повідомлялося, що легендарного футболіста поховали без серця через побоювання, що його викрадуть. 
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