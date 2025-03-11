​В Аргентині розпочався суд над медиками Дієго Марадони, їх звинувачують в "убивстві з необережності"

На лаві підсудних - семеро обвинувачених, а справа включає майже 200 свідків.

У Сан-Ісідро розпочався суд над медичною командою Дієго Марадони, звинуваченою у "вбивстві з необережності", тобто без умислу.

Про це повідомляє Рerfil та AFP.

На лаві підсудних опинилася семеро обвинувачених, а справа включає майже 200 свідків. Медсестру Дахіану Мадрид, яка є 8-ю обвинуваченою, судитимуть в окремій справі окремим судом присяжних.

Обвинуваченим загрожує від восьми до 25 років позбавлення волі.

Усний розгляд справи буде проводитися судом № 7 Сан-Ісідро і триватиме близько чотирьох місяців. Список свідків включає лікарів, журналістів, родичів Марадони, та людей із найближчого оточення.