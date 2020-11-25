Помер футболіст Дієго Марадона

У жовтні він переніс операцію на мозку.

На 61-му році життя помер аргентинський футболіст Дієго Марадона.

Про це повідомляє CNN Brazil.

Дієго Марадона грав на позиціях атакувального півзахисника і нападника. Виступав за клуби "Архентінос Хуніорс", "Бока Хуніорс", "Барселона", "Наполі", "Севілья" і "Ньюеллс Олд Бойз". Провів 91 матч і забив 34 голи у складі збірної Аргентини.

Марадона - чемпіон світу 1986 року. Віцечемпіон світу 1990 року. Учасник чотирьох чемпіонатів світу. Чемпіон світу серед молодіжних команд 1979 року. Найкращий гравець чемпіонату світу 1986 року. Футболіст року в Південній Америці 1979 і 1980 років. Двічі член символічних збірних чемпіонатів світу. Чемпіон Аргентини у складі клубу «Бока Хуніорс». Дворазовий чемпіон Італії, а також володар Кубка УЄФА у складі клубу «Наполі». Тричі найкращий бомбардир Чемпіонату Аргентини з футболу (1979, 1980 та 1981 роки), найкращий бомбардир Чемпіонату Італії з футболу (1989 рік).

Від жовтня 2008 року до липня 2010 року Марадона працював головним тренером збірної Аргентини, з якою дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу 2010.

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що Марадона переніс операцію на мозку. Він захворів ще 30 жовтня, в день свого 60-річчя.Через кілька днів екс-футболіста помістили в лікарню, де провели дослідження. Під час комп'ютерної томографії Марадоні діагностували крововилив у мозок і терміново направили на операцію, яка пройшла успішно.