Санду заявила, що після інавгурації перші зустрічі проведе з президентами України та Румунії

За її словами, вони відбудуться у перші тижні після складання її присяги.

Переможець виборів президента Молдови Мая Санду повідомила, що після інавгурації перші зустрічі планує провести з президентами Румунії і України.

Про це вона заявила сьогодні на брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

"У перші два тижні після інавгурації ми організуємо візит в Кишенів президента Румунії Клауса Йоханніса. Також буде зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", - оголосила вона.

Санду повідомила, що буде концентруватися на отриманні Молдовою допомоги для подолання епідемічної та економічної кризи від ЄС. Політик також наголосила, що буде намагатися вивести свою країну з "міжнародної ізоляції".

Інавгурація Санду пройде наприкінці грудня.

Нагадаємо, що за результатом підрахунку 100% голосів, колишня глава уряду Молдови Мая Санду перемагає у другому турі виборів президента.

Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови.

Перший тур президентських виборів у Молдові пройшов 1 листопада. Чинний президент Ігор Додон неодноразово засвідчував відверто проросійську позицію, а в лютому цього року заявив, що готовий надати "досить велику автономію Придністров'ю".

16 листопада переможниця виборів президента Молдови Мая Санду повідомила, що найближчим часом проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.