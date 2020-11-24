Суд Польщі продовжив арешт колишньому голові "Укравтодору" Новаку

Суд погодився, що зібрані прокуратурою докази є достатніми для тримання підозрюваного під вартою.

Апеляційний суд Варшави залишив у силі рішення суду першої інстанції щодо продовження на 3 місяці арешту колишньому голові "Укравтодору" Славоміру Новаку, якого підозрюють в корупції.

Про це повідомляє польська новинна агенція PAP.

Суд погодився з доводами суду першої інстанції стосовно того, що зібрані прокуратурою докази є достатніми для тримання експосадовця під вартою.

Нагадаємо, Новака затримали 20 липня в польському Гданську разом із двома іншими чоловіками - підприємцем з Ґданська, якого також заарештували, та ексочільником підрозділу спецпризначення GROM, який вийшов на волю після внесення застави.

Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що діяльність очолюваної Новаком злочинної організації була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій.

Новака, який очолював польське міністерство транспорту, Окружна прокуратура у Варшаві звинуватила у корупції. Обвинувачення охоплюють період від жовтня 2016 року до вересня 2019 року, коли колишній міністр уряду Польщі очолював Державне агентство автомобільних доріг України.

21 липня Славоміру Новаку вручено українську підозру. 22 липня польський суд арештував його на три місяці. 15 жовтня термін тримання під вартою для Новака був продовжений ще на 3 місяці - до середини січня.