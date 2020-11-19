Служба "Укравтодору" на Дніпропетровщині придбала джип зі скляним дахом за 1,7 млн грн

Також замовлено ще одну подібну автівку.

Фото: toyota.ua

Служба автодоріг Дніпропетровщини за результатами тендеру в листопаді замовила Toyota Highlander Premium у ТОВ Фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" вартістю 1,67 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на видання "На гачку" та дані Prozorro.

Замовлене авто оснащене клімат-контролем, скляним панорамним дахом, шкіряним салоном і мультимедійним обладнанням. Його мають доставити до 15 грудня.

На сайті "Алмаз Мотор, ЛТД" вказано, що такий позашляховик можна придбати за 1,65 млн гривень. Власником цієї фірми є місцевий бізнесмен Олексій Шоха, а директором компанії Олександр Корнієнко.

"Єдиним конкурентом переможця на торгах була хмельницька компанія ТОВ «Грант Мотор», пропозиція якої була всього на 2952 гривні дорожчою", - зазначили журналісти.

Окрім того, 12 листопада обласна служба "Укравтодору" Дніпропетровщини оголосила тендер на придбання Toyota Land Cruiser Prado.

"У технічній документації замовник прописав, що авто має містити 4-літровий двигун, шкіряний салон, кермо з декоративними вставками, ілюмінацію інтер’єру, клімат- та круїз-контролі, аудіосистему Toyota Touch 2, інтелектуальні засоби безпеки та інше. На позашляховик служба готова витратити 1,75 млн грн", - додали журналісти.

Схоже авто, Land Cruiser Prado за 1,37 млн грн у листопаді також придбала служба автомобільних доріг Одеської області.

"Згідно з декларацією, сім’я голови облавтодору Дніпропетровщини Дмитра Чумаченка користується Toyota LC Prado 2007 року випуску, але власника автомобіля очільник САД не вказує. Також у дружини укравтодорівця є Volkswagen Golf З", - відзначили "Наші гроші".

Нагадаємо, у вересні цього року стало відомо, Генштаб Збройних сил України укладає угоду на купівлю подарункових ручок Parker із гравіюваннями та позолотою на 308 тисяч гривень. Ціна ручок становить від 672 до 8760 гривень.