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У президентському літаку супутниковий інтернет покращать за 32 млн грн

Компанія "Etihad Airways Engineering", яка надаватиме послуги, належить уряду Абу-Дабі.

У президентському літаку супутниковий інтернет покращать за 32 млн грн
Фото: president.gov.ua

Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв’язку за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з компанією "Etihad Airways Engineering LLC" (ОАЕ) про модернізацію зв’язку в президентському літаку за 32,40 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на Prozorro.

За даними системи, протягом року компанія буде модернізувати станцію супутникового зв’язку, котру встановлено на літаку Аirbus 319-115 із заводським номером 3260 і державним і реєстраційним знаками UR-ABA. 

Це один із літаків Державного авіаційного підприємства "Україна" Державного управління справами, яке забезпечує перельоти вищих посадовців держави, зокрема президента Володимира Зеленського.

Модернізована станція Honeywell JetWave (США) забезпечуватиме доступ в інтернет із використанням швидкісних стандартів Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service з максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/с. Строк гарантійного обслуговування складає два роки. Вартість договору на 15% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 38,01 млн грн.

"Etihad Airways Engineering" через "Etihad Aviation Group" належить уряду Абу-Дабі.

Нагадаємо, у серпні 2019 стало відомо, що Володимир Зеленський, який у квітні перед виборами заявляв про плани "продати до бісової матері" літаки, на яких пересувається глава держави, не буде це робити. Президентський флот складається з трьох літаків: Airbus A319, Ан-148 і Ан-74ТК. Крім того, є ще один вертоліт Мі-8МТВ.     

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