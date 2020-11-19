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Зеленський здав повторний тест на ковід, результат виявився позитивним

"Але я продовжую щоденно працювати. Це моя робота".

Зеленський здав повторний тест на ковід, результат виявився позитивним
Володимир Зеленський
Фото: скріншот відео

Президент Володимир Зеленський повідомив, що його повторний тест на коронавірусну недугу COVID-19 виявився позитивним.

Про це глава держави сказав у відеозверненні ввечері 18 листопада.

"Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щоденно працювати. Це моя робота. І єдина різниця, що я працюю не на Банковій, а на вулиці академіка Заболотного... Дякую всім за підтримку", - зазначив Зеленський.

Він додав, що знову відчуває запахи, "сили повертаються, температура знижується".

Нагадаємо, 9 листопада президент Зеленський і голова його офісу Єрмак отримали позитивні тести на COVID-19. Вони пішли на самоізоляцію. 12 листопада стало відомо, що Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію.

Учора ввечері керівник ОП Андрій Єрмак поділився враженнями від тижневого перебування у лікарні. Він пояснив самоізоляцію у "Феофанії" відсутністю захищеного зв'язку вдома.

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