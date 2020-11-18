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За добу в Україні виявили 12 496 нових випадків ковіду

Госпіталізовано 1 668 осіб,  256 пацієнтів померли.

За добу в Україні виявили 12 496 нових випадків ковіду
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні зафіксували 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 535 дітей і 529 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) і Запорізькій (708) областях.

Так, за минулу добу 1 668 осіб госпіталізовано, 256 пацієнтів померли. Одужали 8 096 осіб. Здійснено 73 064 тестування, зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685.

За весь час пандемії в Україні захворіли 570 153 особи, одужали 259 079. Летальних випадків зафіксовано 10 112.

Усього проведено 4 022 283 ПЛР-тестування.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 53 855 випадків;
  • Вінницька область – 14 306 випадків;
  • Волинська область – 19 648 випадків;
  • Дніпропетровська область – 23 900 випадків;
  • Донецька область – 18 257 випадків;
  • Житомирська область – 23 988 випадків;
  • Закарпатська область – 20 146 випадків;
  • Запорізька область – 20 733 випадки;
  • Івано-Франківська область – 29 542 випадки;
  • Київська область – 26 561 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 818 випадків;
  • Луганська область – 5 286 випадків;
  • Львівська область – 38 577 випадків;
  • Миколаївська область – 13 394 випадки;
  • Одеська область – 34 806 випадків;
  • Полтавська область – 16 418 випадків;
  • Рівненська область – 25 904 випадки;
  • Сумська область – 19 514 випадків;
  • Тернопільська область – 24 242 випадки;
  • Харківська область – 49 067 випадків;
  • Херсонська область – 7 624 випадки;
  • Хмельницька область – 23 952 випадки;
  • Черкаська область – 15 033 випадки;
  • Чернівецька область – 29 126 випадків;
  • Чернігівська область – 12 456 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що Сполучені Штати допоможуть Україні посилити комунікацію з компаніями-виробниками вакцин від коронавірусу для пришвидшення підписання контрактів на отримання препарату.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року.

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