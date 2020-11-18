За добу в Україні виявили 12 496 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 535 дітей і 529 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) і Запорізькій (708) областях.

Так, за минулу добу 1 668 осіб госпіталізовано, 256 пацієнтів померли. Одужали 8 096 осіб. Здійснено 73 064 тестування, зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685.

За весь час пандемії в Україні захворіли 570 153 особи, одужали 259 079. Летальних випадків зафіксовано 10 112.

Усього проведено 4 022 283 ПЛР-тестування.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 53 855 випадків;

Вінницька область – 14 306 випадків;

Волинська область – 19 648 випадків;

Дніпропетровська область – 23 900 випадків;

Донецька область – 18 257 випадків;

Житомирська область – 23 988 випадків;

Закарпатська область – 20 146 випадків;

Запорізька область – 20 733 випадки;

Івано-Франківська область – 29 542 випадки;

Київська область – 26 561 випадок;

Кіровоградська область – 3 818 випадків;

Луганська область – 5 286 випадків;

Львівська область – 38 577 випадків;

Миколаївська область – 13 394 випадки;

Одеська область – 34 806 випадків;

Полтавська область – 16 418 випадків;

Рівненська область – 25 904 випадки;

Сумська область – 19 514 випадків;

Тернопільська область – 24 242 випадки;

Харківська область – 49 067 випадків;

Херсонська область – 7 624 випадки;

Хмельницька область – 23 952 випадки;

Черкаська область – 15 033 випадки;

Чернівецька область – 29 126 випадків;

Чернігівська область – 12 456 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що Сполучені Штати допоможуть Україні посилити комунікацію з компаніями-виробниками вакцин від коронавірусу для пришвидшення підписання контрактів на отримання препарату.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року.