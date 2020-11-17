Санду, а не Додон
Санду, а не Додон
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Переживання смерті. Що відбувається з психічним станом інфікованих і здорових під час пандемії
Переживання смерті. Що відбувається з психічним станом інфікованих і здорових під час пандемії
Кандидатка від "Батьківщини" Шлапак працювала на виборах у штабі Тищенка, - Верещук
Кандидатка від "Батьківщини" Шлапак працювала на виборах у штабі Тищенка, - Верещук
НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19
НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На Харківщині у дитини виявили правець

Майже місяць тому дитина наступила на цвях.

На Харківщині у дитини виявили правець

У Харківській області зареєстровано випадок правця у дитини. За 9 місяців 2020 року в Україні зареєстровано 10 випадків захворювання на правець.

Про це інформує пресслужба Центру громадського здоров’я.

Повідомляється, що 6 листопада у дитини з’явилися біль у грудному відділі хребта та м’язах спини. Наступного дня її стан різко погіршився, виникли тягнучий біль у правій руці, утруднене дихання, судоми. Нині дитина перебуває у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

У ході епідрозслідування з’ясовано, що 20 жовтня дитина травмувала великий палець ноги, наступивши на цвях на подвір’ї. Батьки по медичну допомогу не зверталися, хірургічно рану не обробляли. Ревакцинація у віці 6 років у дитини відсутня.

Правець - інфекційне захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani. Хвороба може призвести до смерті. Єдиний надійний спосіб захиститися від правця - вакцинація.

За даними ЦГЗ, з початку року в Україні від правця вакциновано лише 58,8% дітей до року. Охоплення щепленнями в інших вікових категоріях: 18 місяців - 61,4%, 6 років - 37,8%, 16 років - 57,4%, дорослі - 35,9 %.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також