На Харківщині у дитини виявили правець

Майже місяць тому дитина наступила на цвях.

У Харківській області зареєстровано випадок правця у дитини. За 9 місяців 2020 року в Україні зареєстровано 10 випадків захворювання на правець.

Про це інформує пресслужба Центру громадського здоров’я.

Повідомляється, що 6 листопада у дитини з’явилися біль у грудному відділі хребта та м’язах спини. Наступного дня її стан різко погіршився, виникли тягнучий біль у правій руці, утруднене дихання, судоми. Нині дитина перебуває у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

У ході епідрозслідування з’ясовано, що 20 жовтня дитина травмувала великий палець ноги, наступивши на цвях на подвір’ї. Батьки по медичну допомогу не зверталися, хірургічно рану не обробляли. Ревакцинація у віці 6 років у дитини відсутня.

Правець - інфекційне захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani. Хвороба може призвести до смерті. Єдиний надійний спосіб захиститися від правця - вакцинація.

За даними ЦГЗ, з початку року в Україні від правця вакциновано лише 58,8% дітей до року. Охоплення щепленнями в інших вікових категоріях: 18 місяців - 61,4%, 6 років - 37,8%, 16 років - 57,4%, дорослі - 35,9 %.