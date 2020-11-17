У ЗСУ зафіксовано 24 летальний випадок від коронавірусу

У Збройних Силах України зафіксували 24 летальний випадок, спричинений коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"Військовослужбовець ЗС України захворів 14.10.2020, лікувався самостійно, за допомогою звернувся 19.10.2020 року, та в подальшому був госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону з діагнозом: Коронавірусна хвороба COVID-19, негоспітальна правобічна пневмонія.17.11.2020 року стан здоров’я пацієнта різко погіршився, почалась інтенсивна терапія, яка на жаль не дала позитивного результату. Військовослужбовець ЗС України за наявної інформації мав хронічні супутні захворювання", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби в армії зафіксували 129 нових випадків захворювання на коронавірус. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 22 особи.

Всього в ЗСУ на COVID-19 хворіє 2401 людина.

Всього за час пандемії одужало 5614 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 368 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 158 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні провели 37 770 тестувань методом ПЛР і виявили 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, зниження рівня щодобової захворюваності на коронавірус в діапазоні від 15% до 20% можна очікувати за два тижні.