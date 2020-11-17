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Карантин: Немчінов заявив, що червоних зон ніхто не скасовував

Зараз по всій країні введені обмеження на рівні помаранчевої зони.

Карантин: Немчінов заявив, що червоних зон ніхто не скасовував
Фото: telegram.org@nemchinovoleh

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що в Україні залишаться червоні зони карантину. Зараз на території всієї країни запроваджено "помаранчевий" режим через об'єктивні цифри.

Про це Немчінов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, зараз по всій країні введені обмеження на рівні помаранчевої зони.

"Крім того, ніхто не скасовував червоних зон, де обмеження будуть великими. Мотивація, яка була у Міністерства охорони здоров'я - це фізичний розрив ланцюжка захворюваності", - сказав Немчінов.

Також він додав, що позаминулого тижня залишалося кілька адміністративно-територіальних одиниць у Херсонській області, які формально були в жовтій зоні.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив так званий карантин вихідного дня. Протиепідемічні заходи  посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Обмеження почали діяти вже з цих вихідних і будуть діяти щонайменше до 30 листопада.

За минулу добу в Україні виявили майже 12 тисяч нових випадків коронавірусної недуги. Найбільше випадків зареєстровано у Києві (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.

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