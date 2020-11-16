У Києві ще 879 людей захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби зафіксували ще 879 випадків коронавірусу.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 51 499.Захворіли:

511 жінок віком від 18 до 99 років

316 чоловіків віком від 18 до 93 рокiв

28 дівчаток від 9 місяців до 17 років і 24 хлопчика від 3 до 16 років.

Захворіли, зокрема, і 43 медики", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу померли 11 киян. всього COVID-19 забрав життя 976 мешканців столиці.

Одужали минулої доби 8 людей. Усього коронавірус подолали 18 767 мешканців Києва.

"Із зростанням кількості хворих, відповідно, збільшується і кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2062 хворих на коронавірус. Із них 34 дитини. У важкому стані перебувають 683 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 895 людей, під апаратами ШВЛ - 31 хворий", - додав Кличко.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, в Україні станом на 16 листопада зафіксовано 9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників.

Кількість випадків ковіду у світі перевищила 54,3 млн, одужали майже 40 млн осіб. У число країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія. Лідером залишаються Сполучені Штати, де виявлено 11 млн 36 тис. 937 інфікованих (за минулу добу - 133 тис. 47) і 246 тис. 210 смертей, вилікувалися понад 4,1 млн осіб.