Кількість випадків ковіду у світі перевищило 54,3 млн, одужали - майже 40 млн осіб

Найбільшу кількість нових випадків зараження фіксують по п'ятницях, суботах та неділях, а також по вівторках і середах.

Станом на ранок понеділка, 16 листопада, кількість виявлених заражень COVID-19 у світі досягла 54 млн 369 тис. 609 випадків.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

За минулу добу зафіксовано 442 тис. 451 новий випадок.

Число померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросло до 1 млн 317 тис., одужали майже 40 млн осіб.

У число країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія. Лідером за кількістю інікованих залишаються Сполучені Штати, де виявлено 11 млн 36 тис. 937 інфікованих (за минулу добу - 133 тис. 47) і 246 тис. 210 смертей, вилікувалися понад 4,1 млн осіб. На другому місці - Індія, де кількістьінфікованих зросла за добу на 30 тис. 548 осіб. Всього в країні зафіксовано 8 млн 845 тис. 127 випадків захворювання. Число померлих збільшилося на 435 до 130 тис. 70, одужали - більш 8,24 млн осіб. На третьому місці - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 5 млн 863 тис. 93 хворих, померло 165 тис. 798 хворих, вилікувалися понад 5,27 млн осіб.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зазначають, що найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують по п'ятницях, суботах та неділях, а також по вівторках і середах, передає Deutsche Welle.

13 листопада генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус застеріг, що доведеться подолати "довгий шлях", щоб взяти вірус під контроль в усьому світі. Він також висловив упевненість у тому, що подальше поширення вірусу можна стримати навіть без прориву в розробці необхідної вакцини.

Нагадаємо, станом на ранок 15 листопада Україна вийшла на 17-те місце у світі за кількістю хворих на ковід.