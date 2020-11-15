Співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович захворів на COVID-19

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович отримав позитивний тест на коронавірус.
Про це він повідомив у Facebook.
"На жаль, зловив коронавірус! Будемо лікуватися", - написав Рабинович.
Інших відомостей про свій стан він не оприлюднив.
Нагадаємо, 9 листопада президент Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак отримали позитивні тести на COVID-19. Пізніше стало відомо, що вони госпіталізовані у "Феофанію".
12 листопада позитивний тест на коронавірус отримав Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.