Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
У Вашингтоні проходить "мільйонний марш" на підтримку Трампа (оновлено)
У Вашингтоні проходить "мільйонний марш" на підтримку Трампа (оновлено)
Помер професор Вадим Березовський
Помер професор Вадим Березовський
Знайдено оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору та ратифікаційної грамоти Скоропадського
Знайдено оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору та ратифікаційної грамоти Скоропадського
15 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю
15 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю
У лізі кулачних боїв боєць нокаутував "Кінг-Конга" всього за 3 секунди
У лізі кулачних боїв боєць нокаутував "Кінг-Конга" всього за 3 секунди
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович захворів на COVID-19

Подробиць про свій стан він не оприлюднив.

Співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович захворів на COVID-19
Вадим Рабинович на конференции Одесской областной организации Оппоблока, 26 марта, 2018.
Фото: opposition.org.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це він повідомив у Facebook.

"На жаль, зловив коронавірус! Будемо лікуватися", - написав Рабинович.

Інших відомостей про свій стан він не оприлюднив.

Нагадаємо, 9 листопада президент Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак отримали позитивні тести на COVID-19. Пізніше стало відомо, що вони госпіталізовані у "Феофанію".

12 листопада позитивний тест на коронавірус отримав Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також