Співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович захворів на COVID-19

Подробиць про свій стан він не оприлюднив.

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це він повідомив у Facebook.

"На жаль, зловив коронавірус! Будемо лікуватися", - написав Рабинович.

Інших відомостей про свій стан він не оприлюднив.

Нагадаємо, 9 листопада президент Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак отримали позитивні тести на COVID-19. Пізніше стало відомо, що вони госпіталізовані у "Феофанію".

12 листопада позитивний тест на коронавірус отримав Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.