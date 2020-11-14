​Міністр охорони здоров’я Степанов отримав позитивний тест на COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і знаходиться на самоізоляції вдома.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Степанов зазначив, що продовжить працювати дистанційно, зокрема - проводити щоденні брифінги.

"Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на на COVID-19. Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно", - зазначив голова МОЗ.

Він закликав українців дотримуватися карантинних правил "заради власної безпеки та безпеки близьких".

"Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок та будьте здорові", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак захворіли на коронавірус. Також ковід виявили в міністра фінансів Сергія Марченка, він перебуває на лікарняному.

10 листопада повідомлялося про коронавірус у міністра оборони Андрія Тарана.

11 листопада на самоізоляцію пішов спікер парламенту Дмитро Разумков та голова МінТОТ Олексій Резніков, у яких також діагностували ковід.