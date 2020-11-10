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Міністр оборони Андрій Таран захворів на коронавірус

Тест зробили перед поїздкою президента України Володимира Зеленського на Донбас.

Міністр оборони Андрій Таран захворів на коронавірус
Министр обороны Андрей Таран
Фото: mil.gov.ua

У міністра оборони України Андрія Тарана виявили коронавірус COVID-19. Про це агентству "Укрінформ" повідомили у Міноборони.

Зазначається, що тест зробили перед поїздкою президента України Володимира Зеленського на Донбас.

Таран перейшов на режим самоізоляції та роботу у дистанційному режимі. Його стан та самопочуття наразі є задовільними. Відповідних змін зазнав і раніше запланований робочий графік міністра оборони України.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на ковід. Він зазначив, що почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції.

Також повідомлялося, що позитивний тест на ковід отримав керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Заступниця голови ОП Юлія Ковалів отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі.

Сьогодні також стало відомо про те, що ковід виявили в міністра фінансів Сергія Марченка. Він перебуває на лікарняному.

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